Geras kehrt zurück: Neuer "Keepers of Time"-Trailer bestätigt den Charakter für Mortal Kombat 1

Eine neue Woche und natürlich auch ein neuer Trailer zum kommenden Beat 'em Up-Hit Mortal Kombat 1 – versteht sich ja inzwischen fast von selbst!

Mortal Kombat 1 rückt schließlich immer näher und so ist das Team rund um Ed Boon bei den NetherRealm Studios inzwischen auch gewillter, uns mehr zum kommenden Ableger zu offenbaren, bevor selbiger am 19. September 2023 erscheint.

Mit dem Trailer zu "Keepers of Time" hat man diesmal den Rückkehrer Geras im Gepäck, den viele bereits in Mortal Kombat 11 lieben (oder hassen) gelernt haben. Der unsterbliche, ewig junge Supersoldat scheint seit seinem letzten Auftritt weitgehend unverändert, was nur die wenigsten Fans überraschen dürfte. Immerhin ist Geras laut Story ein Wesen, welches "jenseits der Reiche" existiert, womit die Ereignisse wie auch die Konklusion rund um Mortal Kombat 11 (Aftermath) ihn nur geringfügig betroffen haben dürften.

Was allerdings direkt auffällt, ist, dass er zu Feuergott Liu Kang inzwischen eine andere Beziehung zu pflegen scheint. Entsprechend wirkt Geras Liu Kang gegenüber deutlich weniger feindselig, auch wenn er ihn noch immer stark für sein egoistisches Verhalten und seine vermeintlichen Fehler kritisiert. Und auch die weiteren Story-Schnipsel lassen bereits vermuten, dass der nächste Konflikt sich schon anzubahnen scheint.

Im Gegensatz zu seinem Story-Auftritt hat sich spielerisch aber wenig beim humanoiden Koloss getan. Entsprechend nutzt Geras noch immer eine Vielzahl von ikonischen Zeitmanipulations-Manövern, um seine Gegner in der Luft festzuhalten oder sie unbeweglich und hiermit wehrlos für seine wuchtigen Fäuste wie Tritte zu machen. Gefallen hat mir außerdem die neue Teleport-Parade, die nach einem weiteren mächtigen Werkzeug im Arsenal von Geras aussieht.

Abgerundet wird der Trailer mit einem Blick auf neue Fatalities von Geras wie auch Liu Kang. Und während wir vom Antagonisten des letzten Eintrags eine gewisse Schonungslosigkeit erwarten, sind wir beinahe erschrocken darüber, wie schonungslos der gottgewordene Liu Kang inzwischen mit seinen Widersachern umgeht. Erschrocken ... und irgendwie auch begeistert.

Mortal Kombat 1 erscheint bereits in weniger als zwei Monaten für PC, PlayStation 5, Xbox Series X wie auch die Nintendo Switch. Und während sich bereits Smoke oder Li Mei zu Release zum Rückkehrer Geras gesellen, werden wir entlang des ersten Kombat Packs noch weitere Verstärkung in Form des durchtriebenen Zauberers Quan-Chi oder aber popkulturellen Highlights wie Omni-Man und Homelander erwarten können!