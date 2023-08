Final Fantasy 7 Remake für Xbox bestätigt? Ein früher Teaser oder ein grobes Versehen?

Ups, da scheint Microsoft wohl ein kleines Missgeschick unterlaufen zu sein!

Genauer gesagt dem brasilianischen Twitter-Account, der ohne großes Federlesen ein Bild gepostet hat, welche eine Reihe von Charakteren aus Xbox-typischen Titeln anlässlich des Vatertags zeigt. Auf dem Papier eine coole Idee, nur doof, dass da plötzlich Barret, der bekannte Widerstandsanführer aus Final Fantasy 7 Remake aufgetaucht ist. Wäre an sich gar nicht einmal so wild, wenn der Titel tatsächlich auf für die Xbox verfügbar wäre.

Abgesehen von der Urversion eines Final Fantasy 7, die aus dem Jahr 1997 stammt, müssen sich die Fans und Besitzer einer Xbox aber hierauf noch immer gedulden. Komisch ist es aber schon, dass sich ein Microsoft-Account nun für die Präsentation eines PS-exklusiven Charakters entscheidet und diesen auch noch in der Version offenbart, die nur im Remake zu sehen ist und damit nicht auf Microsoft-Konsolen bereitsteht. Ein frühzeitiger Teaser oder doch nur ein großes Versehen?

In jedem Fall hat Microsoft das Bild zeitnah wieder entfernen lassen, auch wenn das Internet natürlich nie vergisst! Und so kannst du dir den Post natürlich auch noch im Nachhinein via Wayback Machine – einem Internetarchiv, vor dem kein Geheimnis sicher ist – zu Gemüte führen.

Wir haben auch einen Blick darauf geworfen und tatsächlich ist es so, wie beschrieben: Man sieht eine Reihe von Charakteren, darunter bekannte Gesichter aus einem Persona 5, Witcher 3, Red Dead Redemption 2 oder gar Gears 5, ein schickes Mosaik ... und ein unverwechselbar fremder Gast in Form von Barret!

Aber zurück zur Teaser-Thematik: Wäre das nicht toll? Tatsächlich eine nachträgliche Version von FFVII Remake für die Xbox-Konsolen? Eine einmalige Gelegenheit, um die Neuauflage eines JRPG-Klassikers nun auch auf Microsoft-Systemen zu genießen? Und wäre es nicht auch der nächste große Meilenstein der Bestrebungen rund um eine bessere Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Square Enix? Ja, ja und ja ... aber träumen ... müssen wir vorerst weiter davon.

Wie Microsoft nämlich bereits über soziale Kanäle bestätigt hat, war die Aktion ein großes Missgeschick und gilt nicht als Bestätigung des Ports in irgendeiner Form: "Das Bild wurde versehentlich gepostet und wieder entfernt, weil es einen Titel enthielt, der nicht für die Xbox verfügbar ist", so heißt es bei den Kollegen von Eurogamer

Und so müssen wir uns also noch weiter gedulden, weiter darauf hoffen, dass großartige RPGs wie Final Fantasy 7 Remake oder gar ein Final Fantasy 16 uns auch eines Tages auf der Xbox zuteilwerden ... und beten, dass dieser Tag nicht mehr in allzu weiter Ferne liegt.

Gänzlich ohne frisches Final Fantasy-Futter musst du dann aber auch auf deiner Xbox Series nicht auskommen. Denn wie bereits vor einigen Tagen bestätigt wurde, kommt der Langzeit-MMO-Hit Final Fantasy XIV nun auch endlich für Microsoft-Konsolen in die Stores und wird bereits im Frühjahr 2024 spielbar sein – das geht aus einem Post im offiziellen Xbox Blog hervor.

Und nachdem du hierbei bereits einige hundert Stunden voller Spielspaß nachholen darfst, erscheint im weiteren Verlauf mit Dawntrail auch noch eine gänzlich neue Erweiterung für alle verfügbaren System und wird so auch ab Tag 1 auf deiner Xbox spielbar sein!