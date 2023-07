Diablo 4: Das sind alle neuen Uniques und legendären Aspekte der 1. Season

Der letzte Patch vor Saison 1 von Diablo 4 bringt neue legendäre Aspekte und einzigartige Gegenstände mit sich.

Diablo 4 hat seit seiner Veröffentlichung Anfang Juni keine Anzeichen einer Verlangsamung gezeigt. Mit der Saison der Boshaftigkeit, die morgen (20. Juli) erscheint, wird dem Spiel eine brandneue Storyline hinzufügt. Davor gibt es aber noch den letzten Patch vor dem Battle Pass, der insgesamt sechs einzigartige Gegenstände und sieben legendäre Aspekte ins Spiel bringt.

Wie in den vollständigen Patch Notes zum Build 1.1.0a bekannt gegeben wurde, können die neuen einzigartigen Gegenstände in Weltstufe IV gefunden werden, während die legendären Aspekte in jeder verfügbaren Weltstufe erhältlich sind. Zu den neuen 6 einzigartigen Gegenständen gehört Ahvarion, Stab von Lycander, ein einzigartiger Stab für alle Klassen, mit dem du alle 30 Sekunden einen zufälligen Leuchteffekt für 10-20 Sekunden erhältst, nachdem du einen Elite-Gegner besiegt hast. Blizzard sagt, dass es sich um einen "extrem seltenen Drop" handelt. Viel Glück also, wenn du ihn im Gemetzel nach dem nach der Haupstory farmen willst.

Hier ist eine Übersicht über alle neuen legendären Aspekte und Uniques, die vor Beginn der 1. Season hinzugefügt werden (nach Klassen sortiert):

Allgemein:

Swipe to scroll horizontally Verwegenheit (vielseitiger Aspekt) Wenn mindestens 5 Gegner in Eurer Nähe sind, betäubt Ihr sie 2–4 Sekunden lang. Dieser Effekt kann nur einmal alle 20 Sekunden auftreten. Feigheit (Mobilitätsaspekt) Ihr erhaltet 20–40% mehr Bewegungsgeschwindigkeit, wenn Ihr euch von verlangsamten oder unterkühlten Gegnern entfernt.

Barbar:

Swipe to scroll horizontally Blauzorn (einzigartiges Schwert) Glückstreffer – Eure Hauptfertigkeiten haben eine Chance von bis zu 20%, Gegner für 3 Sekunden einzufrieren und ihnen 0,75–1,5 Kälteschaden zuzufügen. Ahnensturm (offensiver Aspekt) Ansturm ruft 4 Urahnen herbei, die ebenfalls Ansturm einsetzen und 50–100% des normalen Schadens verursachen.

Druide:

Swipe to scroll horizontally Fleischwolf (einzigartiger Einhandstreitkolben) Schwächendes Gebrüll und Blutgeheul fügen vergifteten Gegnern in der Nähe 0,5 bis 1,0 Schaden zu. Unterirdisch (offensiver Aspekt) Die aktive Fähigkeit von Giftranke wirkt auch Erdrutsch in einem Kreis um Euch. Erdfertigkeiten fügen vergifteten Gegnern 10–20% mehr Schaden zu.

Totenbeschwörer:

Swipe to scroll horizontally Lidlose Wand (einzigartiger Schild) Glückstreffer – wenn Ihr einen aktiven Knochensturm habt und einen nicht vom Knochensturm betroffenen Gegner trefft, besteht eine Chance von 5–25% Prozent, dass an seiner Position ein zusätzlicher Knochensturm erscheint. Jeder Eurer aktiven Opferboni erhöht diese Chance um 25% und die maximale Anzahl an zusätzlichen Knochenstürmen um +1. Blutstacheln (offensiver Aspekt) Blutlanze verbraucht Blutkugeln, die ebenfalls Lanzen beschwören. Jede zusätzliche Blutlanze verursacht 20–50% des normalen Schadens und priorisiert nicht aufgespießte Gegner.

Jäger:

Swipe to scroll horizontally Adlerhorn (einzigartiger Bogen) Durchschlagender Schuss hat eine Chance von 30–80%, einen Pfeil abzuschießen, der von Wänden und der Umgebung abprallt. Wenn Ihr Gegner mit "Durchschlagender Schuss" von hinten trefft, werden sie 3 Sekunden lang verwundbar. Seuchenspitzen (offensiver Aspekt) Jeder dritte Einsatz von Einstich hat Giftinfusion mit 100–150% der normalen Stärke.

Zauberer:

Swipe to scroll horizontally Der Oculus (einzigartiger Zauberstab) Ihr erhaltet den Effekt der Verzauberung Teleportation kostenlos. Wenn Ihr Entrinnen mit der Verzauberung Teleportation einsetzt, landet Ihr an einem zufälligen Ort. Sengender Schutz (offensiver Aspekt) Nachdem Ihr 200–100 Mana verbraucht habt, ist Eure nächste Feuerwand kostenlos und zerstört kleine Geschosse.

Wenn du schon lange nach einem Grund suchst, nach Sanctuary zurückzukehren, nachdem du die Geschichte abgeschlossen hast, dann könnte die Jagd nach diesen neuen Gegenständen vor Beginn der 1. Season genau das sein, worauf du gewartet hast. Diese Beute ist selten zu finden, aber wenn du entschlossen genug bist, findest du sie vielleicht und bist bereit für die neuen Schrecken, die dich in der nächsten Storyline erwarten.

Diablo 4 kann ohne Weiteres als eines der besten RPGs sowie besten Koop-Spiele bezeichnet werden. Beide lassen sich hervorragend mit den besten Xbox-Controllern auf den besten Gaming-Laptops spielen.