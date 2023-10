Batman: Arkham Knight erhält nach 8 Jahren überraschend ein Update in Form der Robert Pattinson-Batsuit ... die gleich wieder verschwindet

Pattinsons Batman hält Einzug in Arkham Knight, oder doch nicht?

Batman: Arkham Knight, das beliebte Superhelden-Actionspiel von 2015, hatte kürzlich für Aufregung in der Gaming-Community gesorgt, als ein kostenloses Update die Batsuit von Robert Pattinson in das Spiel integrierte. Die Batsuit stammte aus dem entsprechenden Batman-Film, der erst im Jahr 2022 veröffentlicht wurde.

Konsequenterweise erhielt der Anzug dabei den Namen "The Batman Skin - 2022" und wurde von den Spielern selbstredend sehr positiv aufgenommen ... zumindest kurzzeitig. Der Anzug zeigte Pattinsons moderneren Batman-Look, einschließlich des neuen Logos auf seiner Brust und des charakteristischen Helms.

Problem: Eben jener Anzug verschwand nun nur kurz nach seiner Einführung wieder, ohne dass Gründe dafür genannt wurden. Zum aktuellen Zeitpunkt ist das Kostüm demnach auch nicht mehr im Epic Game Store verfügbar, ganz zu Schweigen von den Versionen für PlayStation, Xbox oder Steam.

Spekulationen wurden aber lauter, die sich darüber austauschten, dass das überraschende Update wohl ursprünglich einmal als zusätzliches Schmankerl für die bevorstehende Veröffentlichung der Batman: Arkham Trilogy für die Nintendo Switch angedacht sein könnte. Immerhin besteht eben jene Sammlung nicht nur aus den angepriesenen Klassikern in Form von Arkham Asylum sowie Arkham City, sondern auch aus dem noch immer grandiosen 2015-Ableger Arkham Knight – inklusive aller DLCs der Serie!

Es könnte also gut sein, dass das Update ursprünglich für eben jenen Release angedacht war, der ja erst kürzlich verschoben wurde. Würde auch erklären, warum die neue Batsuit zwar kurzzeitig bei Epic aufgetaucht ist, infolgedessen aber kommentarlos wieder verschwand. Ein doofes Missgeschick also, was noch mehr auf den Release der Nintendo Switch-Fassung hinfiebern lassen könnte.

Schlussendlich ist das aber alles nur Spekulation. Entsprechend bleibt abzuwarten, ob weitere Informationen von WB Games oder anderen Quellen bezüglich des Grundes für das Update und seiner Entfernung zur Verfügung gestellt werden. Bis dahin hinterlässt diese Aktion aber mehr Fragezeichen als der Riddler ...