Gerüchteweise geht Apple noch im Oktober mit neuen Mac an den Start – vielleicht sogar mit mehreren

Es hat ganz den Anschein, als würde Apple auch nach der großen Enthüllung der neuen iPhones im September nicht lange fackeln und noch im Oktober mit neuen Mac-Systemen nachliefern.

Konkret kommen wir auf diese mutige Behauptung, wo doch MacRumors erst kürzlich Infos über Mac-Tauschgeschäfte in den Fokus rückte, die recht subtil auf neue Geräte im Oktober hindeuten könnten.

Scheinbar handelt es sich hier auch um eine vertrauenswürdige Quelle, wobei die bevorstehenden Änderungen im Apple-Inzahlungnahmesystem darauf hinweisen, dass das Unternehmen aus Cupertino nicht nur neue (beziehungsweise alte) Modelle zur Inzahlungnahme akzeptiert, sondern dementsprechend auch brandaktuelle Neuheiten nachschieben könnte.

An sich wäre das erst einmal keine große Sache – also für sich genommen zumindest. Weil Apple das gleiche Prozedere aber schon im Juni vonstattengingen ließ und damals ja dann das übergroße MacBook Air 15-Zoll-Modell folgte, haben wir Grund zur Annahme, dass sich die Ereignisse wiederholen.

Im Juni gab es bereits eine ganze Reihe von Geräten, die darauffolgend für die Inzahlungnahme infrage kamen, dieses Mal könnte Apple diesbezüglich aber etwas geizen ...

Ein neuer Mac? Gewiss! Aber welcher wird es wohl sein?

Zunächst einmal sollte man wieder hervorheben, dass das natürlich nur Gerüchte sind – sei also nicht enttäuscht, wenn uns dann doch nicht das nächste Mac(Book)-Wunder erwartet. MacRumors ist zeitgleich aber auch immer eine gute Anlaufstelle für Gerüchte, die etwas mehr Wahrheit als nur reine Fantasie in sich tragen.

Man sollte allerdings auch beachten, dass der Zeitraum für einen Oktoberrelease recht knapp bemessen ist. Und vor allem aufgrund der Tatsache, dass uns hier noch keine konkreteren Infos vorliegen, könnte sich das alles natürlich auch noch einmal verschieben oder es könnte sogar komplett gecancelt werden.

Falls es aber wirklich einen neuen Mac gibt, dann ist natürlich die große Frage, um welches Modell es sich wohl handeln mag. Eine Reihe von Kandidaten gebe es in jedem Fall – viele davon sogar prädestiniert für ein M3-Chip-Upgrade. Spontan fällt mir da direkt das MacBook Air in seiner 13-Zoll-Variante ein, wobei fraglich ist, inwiefern Apple so kurze Zeit nach dem Launch des 15-Zoll-Modells nach einmal nachliefern will ... oder muss.

Marc Gurman spann den Gedanken aber schon im Sommerverlauf weiter und sprach von neuen MacBook Air sowie Pro-Modellen oder gar einem neuen iMac (24 Zoll) – auch meiner Meinung nach sehr potente Kandidaten, vor allem letztgenannter.

Mit ganz viel Glück bekommen wir ja sogar mehr als ein Modell spendiert, womit die Qual der Wahl bei den Wünschen und Hoffnungen uns erspart bleibt. Realistisch gesehen dürfte nach dem pompösen September-Event ein Oktober-Release aber eher bescheidener ausfallen. Entsprechend würde ich mich erst einmal auf ein Modell fixieren und hiermit die Bitte nach einen neuen iMac mit 24 Zoll Bildschirmdiagonale einmal laut aussprechen.

Klar, MacBooks sind handlicher, flexibler im Einsatz und zumeist etwas spannender für das breite Klientel, im Gegenzug bietet das iMac aber eben eine pfiffige All-in-One-Desktoplösung, die zumeist mit beeindruckendem Bildschirm brilliert und sicher auch vom M3-Upgrade in Sachen Leistungsfähigkeit profitieren dürfte. Außerdem wäre es mal wieder mehr als überfällig, dass sich Apple mit seiner iMac-Serie auseinandersetzt, wo doch das letzte Upgrade nunmehr schon viele Monate in der Vergangenheit zurückliegt.

Vielleicht spart man sich das aber auch für einen Großangriff auf das Desktop-Segment auf, wo doch auch ein neuer M3 Mac mini in Planung ist, selbiger wohl aber erst im Jahr 2024 an den Start gehen wird. Herrje, soooo viele Optionen ...