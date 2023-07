AMD liefert den besten mobilen Gaming-Prozessor aller Zeiten ... und nur ein einziger Laptop bekommt ihn!

Wie es scheint, haben sich die Gerüchte rund um AMDs neuesten Gaming-Prozessor bewahrheitet, denn der Tech-Gigant hat kürzlich tatsächlich den AMD Ryzen 9 7945HX3D angekündigt. Und alles könnte nun doch so schön sein ... gäbe es da nicht einen schier unfassbaren Haken.

Die große Einschränkung des Prozessors ist nämlich, dass er lediglich für ein einziges Notebook, genauer gesagt das ASUS ROG Strix Scar 17 X3D, erhältlich sein wird.

Da entwickelt Team Rot also unzählige Stunden an einem der besten (mobilen) Prozessoren aller Zeiten, stattet den Chip mit erstklassiger 3D-V-Cache-Technologie aus und lässt ihn das größtmögliche Potenzial entfalten, nur um ihn dann derart exklusiv zu machen?

Lass dir einfach mal diese Spezifikationen auf der Zunge zergehen: Zen 4 Architektur, 16 Kerne, 32 Threads, 16 GB L2-Chache, 128 GB L3-Cache, eine TDP zwischen 55 und 75 Watt und zum krönenden Abschluss eine AMD Radeon 610M GPU. Das Teil ist ein Monster!

Umso verwunderlicher also, dass sich AMD tatsächlich dafür entscheidet, den Chip derart restriktiv zu verbauen und ihn derweilen dem Großteil einer potenziellen Nutzergemeinde vorzuenthalten.

Ob der Plan für Team Rot trotzdem aufgehen kann, werden wir wohl alsbald erfahren, wenn der Chip am 22. August 2023, also unmittelbar vor der Gamescom, den Markt erreicht.

Genial oder allenfalls genial daneben?

Bedenkt man, wie unglaublich die 3D-V-Cache-Technologie ist und wie viel zusätzliche Leistung sie aus dem Chip herauskitzelt (ganz ohne hohe Energiemengen oder übermäßige Wärme zu erzeugen) ist es schon wahrlich eine Schande, dass nun nur ein einziges Gaming-Notebook hiervon profitieren wird.

Zumal die Technologie ideal für diverse tragbare Geräte wäre, die so erstklassige Gaming-Leistung offerieren könnten, ohne Probleme mit der Belüftung zu riskieren.

Und auch in Anbetracht der Leistungsfähigkeit eines Raptor Lake-HX oder gar der 14er-CPU-Aktualisierungen von Konkurrent Intel scheint es doch arg leichtsinnig, dass AMD hier bewusst einen offensichtlichen Vorsprung nicht ausnutzt und weiter hierauf aufbaut.

Manchmal hat man gar das Gefühl, dass AMD sich bewusst in der Rolle des Underdogs wieder finden mag, weswegen solch ein Irrsinn durchgewunken wird. Zumindest ist es nicht das erste Mal, dass Team Rot reichlich Potenzial auf der Strecke lässt. Zuletzt wurden nämlich auch der AMD Ryzen 5600X3D CPU wie auch der AMD Ryzen 7 5800X3D nur mit äußerst geringer Stückzahl angeboten, was die CPUs zwar nicht weniger beeindruckend machte, sehr wohl aber in Windeseile in Vergessenheit geraten ließ ...

Nicht jede Entscheidung von AMD scheint aus Sicht der Konsumenten nachvollziehbar. Für einige sollten wir Team Rot aber dennoch dankbar sein. Beispielsweise auch für das kostenfreie Upgrade unserer aktuellen GPU-Ableger aus dem Hause AMD, die somit sogleich 10-20 Prozent mehr Leistung in dem ein oder anderen AAA-Titel abliefern können.