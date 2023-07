Die AMD Ryzen 9 7950X3D-CPU könnte Intel den Rang ablaufen

Neuen Gerüchten zufolge wurde die AMD Ryzen 9 7945HX3D gesichtet, zusammen mit einigen möglichen technischen Daten. Die CPU soll auf der Zen 4-Kern-Architektur mit 16 Kernen, 32 Threads und Unterstützung für PBO-Übertaktung und Tuning-Funktionen basieren. Auf dem Weibo-Tech-Account des Leakers (über den Twitter-Nutzer HXL) heißt es außerdem, dass die Ryzen 9 7945HX3D über einen 3D-V-Cache mit 128 MB Kapazität verfügen könnte, und zwar in einer "Dual-CCD-Konfiguration mit 64 MB gestapeltem Cache auf einem der beiden CCDs und den restlichen 64 MB Cache von den beiden Zen 4-Dies".

Ein anderer Twitter-Nutzer, Everest, scheint anhand eines Datenblattes des Asus ROG Strix Scar 17 Laptops noch mehr Daten ausgegraben zu haben. Dort erfahren wir, dass die Taktfrequenz bis zu 5,4 GHz beträgt und die TDP zwischen 55W und 75W konfigurierbar ist.

Nach diesen Leaks zu urteilen, wird die Ryzen 9 7945HX3D wahrscheinlich für High-End-Laptops gedacht sein. Das im Datenblatt aufgeführte ROG Strix Scar 17 verfügt über eine Nvidia RTX 4090, 32 GB DDR5-Speicher und ein IPS-Display mit 240 Hz. Es wird bei einem australischen Händler für 5.599 AU$ (ca. 3.400 €) angeboten, was angesichts der Komponenten durchaus sinnvoll ist.

AMD könnte Intel in die Enge treiben

Was dieses Gerücht so interessant macht, ist die Tatsache, dass die Ryzen 9 7945HX3D den Intel Raptor Lake-HX und die kommende CPU-Aktualisierung der Generation 14 in den Schatten stellen könnte. Und wenn man bedenkt, was für eine exzellente CPU die AMD Ryzen 9 7950X3D war, dann verleiht das der 7945HX3D noch mehr Glaubwürdigkeit.

Ganz zu schweigen davon, dass die AMD Ryzen 9 7945HX laut vorläufigen Benchmark-Ergebnissen bereits sehr nah an der Intel 13th Gen Core i9-HX-Serie lag. AMDs CPU-Serie Dragon Range könnte sich nicht nur zu einem der besten AMD-Prozessoren entwickeln, sondern auch zu einem der besten Prozessoren im Allgemeinen.

Der Preis könnte das größte Hindernis für die 7945HX3D sein. Die 7950X3D ist mit $699 teurer als der Intel Core i9-13900K, der eine UVP von $589 hat. Unabhängig von der soliden Leistung könnte es schwierig werden, sparsame PC-Spieler zum Kauf dieser CPUs zu bewegen, da das Upgrade nur für diejenigen Sinn ergibt, die einen AMD Zen 3 oder einen Intel-Prozessor der 11ten Generation oder früher besitzen. Budgetbewusste Käufer würden eher nach einer günstigeren Option suchen.