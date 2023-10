Hoppla! Intel leakt versehentlich die eigenen Raptor Lake Refresh-Prozessoren

Intel hat das gesamte Line-up der Raptor Lake Refresh Prozessoren noch vor der (gerüchteweise) bevorstehenden Markteinführung geleakt.

VideoCardz hat infolgedessen die wichtigen Informationen von Intel aufgeschnappt, die aus einem PCN-Dokument (Product Change Notification) stammt.

Dieses PCN-Dokument wird an Intels Kunden verschickt, um sie über Änderungen an den Produkten und Verpackungen von Team Blue in Kenntnis zu setzen. Wie VideoCardz hierbei korrekterweise feststellt, geht es in diesem Fall um die Upgrades des CPU-Trays (in denen PC-Hersteller und Einzelhändler die jeweiligen Produkte erhalten).

Die neuen Trays sind hierbei natürlich für die Raptor Lake Refresh-Serie gedacht, die Desktop-Modelle der neuesten Generation von Intel versorgen sollen (während Laptops mit Meteor Lake Chips glänzen dürfen, die kurz darauf – vielleicht noch im Dezember – erscheinen könnten).

Und in Intels Liste der CPUs, die den aktuellen LGA1700-Sockel verwenden, hat das Unternehmen tatsächlich Raptor Lake Refresh-Modelle aufgenommen – und zwar gleich alle.

Dank dieser Liste wissen wir jetzt also genau, wie die gesamte Palette der Desktop-Chips der nächsten Generation aussehen wird. Und unsere Bestenliste sollte sich bei dieser Fülle an Neuheiten schon einmal warm anziehen!

Core i9-14900K

Core i9-14900KF

Core i9-14900

Core i9-14900F

Core i9-14900T

Core i7-14700K

Core i7-14700KF

Core i7-14700

Core i7-14700F

Core i7-14700T

Core i5-14600K

Core i5-14600KF

Core i5-14600

Core i5-14600T

Core i5-14500

Core i5-14500T

Core i5-14400

Core i5-14400F

Core i5-14400T

Core i3-14100

Core i3-14100F

Core i3-14100T

Wie du vielleicht sehen kannst, gibt es eine Reihe von Variationen eines jeden Chips. Die "K"-Modelle sind freigeschaltet, d.h. sie können übertaktet werden, andere Prozessoren können das hingegen nicht.

Das "F" steht für eine CPU-Version ohne integrierte Grafik – damit sparst du ein bisschen Geld, wenn du diese Funktion ohnehin nicht brauchst. Und das "T" bedeutet, dass es sich um einen stromsparenden Chip handelt. Geringerer Stromverbrauch also, aber eben auch geringere Leistung – typischerweise findet solch ein Modell eher in All-in-One-PCs seinen Platz, wo der Raum für Einzelteile beschränkt ist und Kühlung mitunter eine Problemzone sein kann.

Mehr könnte noch immer folgen

Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass Intel seine gesamte Prozessorfamilie kurz vor der Markteinführung durchsickern lässt, und es wird zweifellos nicht das letzte Mal sein ...

Normalerweise wird so etwas allerdings erst kurz vor der Markteinführung einer neuen Reihe von CPUs erwartet. Und damit verdichtet sich die Theorie weiter, dass der Raptor Lake Refresh wirklich am 16. Oktober stattfindet, während die Prozessoren angeblich schon am Folgetag in die Händlerregale gelangen. In etwas weniger als einer Woche haben wir also womöglich dann endgültig Klarheit darüber, was sich hinter den neuen CPUs von Team Blau so verbergen mag ...

Erwähnenswert ist aber schon jetzt, dass Intel bereits einige Spezifikationen für die wichtigsten Raptor Lake Refresh-Modelle geleakt hat – namentlich den 14900K wie auch den 14700K sowie 14600K.

VideoCardz geht davon aus, dass ein weiterer Prozessor zu dieser Liste hinzukommen wird - der Core i9-14900KS. Normalerweise bringt Intel ein Flaggschiff auf den Markt und veröffentlicht dann später eine schnellere Sonderausgabe mit der Bezeichnung "KS" (eine 14900K-Variante mit noch höheren Taktraten), 2023 könnte man aber mit dieser Gepflogenheit nun brechen.

Dagegen spricht allerdings aktuell, dass wir das KS-Modell noch immer nicht auf der Liste erspähen konnten, weswegen wohl ein Release noch in etwas weiterer Ferne stehen könnte – Das ist halt das altbekannte Problem mit Spekulationen und Gerüchten ...

Doch wie geht es denn jetzt weiter? Na ja, bis zum Release ist ja wie erwähnt nicht mehr viel Zeit. Aber wenn ich raten müsste, würde ich darauf setzen, dass wir schon zeitnah wieder von Intel, neuen Leaks zu Takraten und auch anderen brisanten Details hören werden. Und ja, vielleicht spielt VideoCardz hier einmal mehr eine Rolle – war zumindest schon beim Alder Lake der Fall!