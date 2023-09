Samsung Galaxy S23 FE kan snart blive lanceret, og du kan forvente en større opgradering.

Hvis du har ventet spændt på Samsung Galaxy S23 FE, kan ventetiden snart være forbi. Ifølge den seneste lækage vil den prisvenlige mobiltelefon blive lanceret i september.

Det kommer fra leakeren Yogesh Brar, som skrev på X (tidligere Twitter), og det er bemærkelsesværdigt, fordi Brar i marts hævdede, at Galaxy S23 FE ikke engang var under udvikling, hvilket gjorde os usikre på, om den overhovedet ville blive lanceret. Men nu ser det ud til, at han har ændret mening og han siger ikke bare, at den er under udvikling, men også at den vil blive lanceret meget snart.

Da den slags læk og rygter har svingende træfsikkerhed, vil vi anbefale, at man tager denne påstand med et gran salt. Brar har dog tidligere lækket en række ting korrekt, og denne påstand om en lancering i september stemmer overens med andre rygter vi har hørt om Samsung Galaxy S23 FE. Det er dog værd at bemærke, at vi også tidligere har hørt, at Galaxy S23 FE kan få forskudt lancering, hvor nogle regioner må vente flere måneder på at få den.

Samsung Galaxy S23 FE- 6.4" FHD+ Dynamic AMOLED, 120Hz- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200- 50MP (OIS) + 8MP + 12MP (Tele)- Selfie: 10MP- Android 13, One UI 5.1- 4,500mAh battery, 25W Charging- 4+5 years support- wireless charging, IP ratingSeptember releaseAugust 23, 2023 See more

Under alle omstændigheder indeholder Brars seneste læk også en masse specifikationer, hvor den mest bemærkelsesværdige er mobilens chipsæt, som tilsyneladende enten vil være en Snapdragon 8 Gen 1 eller en Exynos 2200.

Vi har dog hørt rygter om, at Samsung nu udelukkende vil gå over til Snapdragon i Europa, så det er dén chip, vi forventer at se. Det vil være et stort plus, fordi Snapdragon 8 Gen 1 er en bedre chip en Exynos 2200. Men vi har selvfølgelig også hørt rygter om, at Samsung Galaxy S23 FE ville bruge Exynos 2200 overalt. Vi krydser fingre for Snapdragon. Og det vil være en vild opgradering at putte Snapdragon 8 Gen 1 i en forholdsvis billig mobil.

Et andet punkt at bemærke er kameraerne, da Brar nævner et 50 MP hovedkamera med optisk billedstabilisering (OIS), et 12 MP telekamera og en 8 MP linse, der sandsynligvis vil blive parret med en ultravidvinkellinse. Vi har hørt disse tal før fra lækket Tech_Reve, men han hævdede, at 8 MP-objektivet ville blive brugt til telefotooptagelser, mens 12 MP-objektivet ville blive brugt til ultravidvinkelfotografering.

Flere forventede specifikationer

Derudover er de angivne specifikationer stort set enten ting, vi har hørt før, eller ting, vi forventer baseret på den tidligere model. Det inkluderer en 6,4-tommers FHD+-skærm med en opdateringshastighed på 120 Hz, et 4.500 mAh-batteri med 25 W kablet opladning, understøttelse af trådløs opladning og en IP-klassificering for støv- og vandmodstand.

Samsung Galaxy S23 FE bliver tilsyneladende også leveret med Android 13 sammen med Samsungs One UI 5.1 og får fire års store Android-opdateringer og fem års sikkerhedsopdateringer. Det er i tråd med, hvad virksomheden tilbyder for de bedste Samsung-mobiler, og det er bedre end, hvad de fleste konkurrerende mærker tilbyder.

Hvis disse specifikationer er korrekte, vil Samsung Galaxy S23 FE være betydeligt mindre kraftfuld end den almindelige Samsung Galaxy S23, da den telefon har et nyere Snapdragon 8 Gen 2-chipsæt. Men det vil sandsynligvis hjælpe Samsung med at holde omkostningerne nede, hvilket ville være godt, da vi i vores anmeldelse af Samsung Galaxy S21 FE bemærkede, at dens høje pris var et af dens største problemer.