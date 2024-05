Se Samsungs nye tv og soundbarer for 2024

Samsungs nylancerede serie af tv'er og soundbars for 2024 er nu frigivet og kan bestilles på det nordiske marked. Disse produkter bygger videre på virksomhedens tidligere modeller med avanceret teknologi og stilfulde designs, og ikke overraskende er nogle af de større innovationer AI-fokuserede funktioner. Både tv'erne og de nye soundbars fås i en række forskellige prisklasser og størrelser, så de passer til mange hjem og budgetter.

Nedenfor finder du en oversigt over alle de nye funktioner.

Tv-udvalget

Samsung Neo QLED QN900D 8K: Dette er Samsungs flagskibsmodel for 2024, og den kommer med et nyt niveau af AI-drevet tv-teknologi. Indeni sidder en NQ8 AI Gen3-processor, som skulle forbedre detaljerne betydeligt takket være funktioner som 8K AI Upscaling Pro og AI Motion Enhancer Pro, som skulle optimere billedkvaliteten til både film og sport. Infinity Air-standen hjælper med at skabe en illusion af, at tv'et svæver, hvilket giver en elegant opsætning og en fordybende seeroplevelse. Det nye flagskib fås i størrelser fra 65 tommer og op til 85 tommer. Startprisen er 43.999 kroner for 65-tommer.

Samsung OLED S95D 4K: Denne model er Samsungs mest lysstærke OLED-tv nogensinde og tilbyder en forbedring af lysstyrken på 20 % i forhold til tidligere modeller. En ny OLED Glare Free-teknologi minimerer refleksioner og blænding, hvilket er ideelt, hvis du planlægger at have tv'et i et lyst rum. Det nye tv siges også at tilbyde imponerende sort med forbedret farvenøjagtighed sammenlignet med tidligere modeller. S95D fås i størrelserne 55, 65 og 77 tommer. Startprisen er 26.999 kroner for 65-tommers modellen.

Samsung Neo QLED 4K QN95D: Sidst blandt tv-nyhederne er denne avancerede 4K-model, der er udstyret med NQ4 AI Gen 2-processoren og skulle levere enestående billedkvalitet gennem funktioner som 4K AI Upscaling og AI Auto Game Mode, hvilket skulle gøre det til et godt valg som gaming-tv. Det er en del af Samsungs opgraderede Tizen OS-platform, der forenkler navigation og adgang til medier og spil. QN95D fås i størrelser fra 55 til 85 tommer. Startprisen for 65-tommers modellen ligger på 26.999 kroner.

Soundbar-sortimentet

Samsung Q995D Soundbar: Dette er en topmodel i Samsungs Q-serie, der er designet til kræsne brugere, og som tilbyder en 11.1.4-kanals konfiguration med Dolby Atmos til fordybende 3D-lyd. Denne soundbar bør være et godt valg for både filmentusiaster og gamere. Den har HDMI 2.1 passthrough, der understøtter 4K ved 120 Hz fra spillekonsoller. Nyt i år er funktioner som Private Rear Sound, som begrænser lydudgangen til de bageste højttalere, og Sound Grouping, som synkroniserer lyden i hele rummet. Prisen er 11.499 kroner.

Samsung S-seriens S700: Den nye S700-serie introducerer S811D/S810D (hhv. hvid og sort) og de mindre S710D/S711D-modeller, der er designet til mindre tv'er. Disse soundbars er meget mere kompakte end traditionelle modeller og er designet til at passe ind i hjemmets indretning, mens de stadig leverer kraftfuld lyd. S811D/S810D koster 5.999 kroner og S710D/S711D er prissat til 4.699 kroner. S710D (sort) er lige nu på tilbud til 3.690 kr. Begge kan bestilles på Samsungs hjemmeside.

Brug Music Frame som ekstra højttaler

i begyndelsen af maj lancerede Samsung Music Frame. Det er en billederamme, der skjuler en indbygget højttaler. På den måde kan man hænge et pænt billede op i stedet for en mindre køn højttaler. Det er muligt at skifte billedet, hvis man trænger til fornyelse. Højttaleren kan analysere lokalet og tilpasse og optimere lyden.

Den nye højttaler kan fungere som enkeltstående (eller hængende) højttaler til f.eks. køkken eller kontor. Men du kan også bruge den som side- eller baghøjttaler til dit tv-setup. De kommer med Dolby Atmos og kan kobles sammen med et Samsung tv og soundbar med Q-Symphony. Så synkroniseres samtlige enheders højttalere med hinanden, så du får en større lydoplevelse.

Samsung Music Frame koster 3.699 kroner.

Køb de nye Samsung TV og soundbarer

Du kan finde de nye skærme på Samsungs hjemmeside, og de vil snart dukke op hos forhandlerne.