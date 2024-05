Sennheiser Accentum Wireless in-ear lanceret - god pris og masser af funktioner

Sennheiser har netop lanceret sit seneste par ægte trådløse hovedtelefoner, Accentum True Wireless.

De slutter sig til Sennheisers Accentum-serie med de fremragende Accentum Wireless over-ear-høretelefoner og Accentum Plus. Alle høretelefoner i serien er forholdsvis billige og kommer med fremragende lyd. Er det forvirrende, at Sennheiser kalder både sine over-ear og in-ear høretelefoner for Accentum Wireless? Ja, det forstår vi heller ikke?

Ægte trådløse premium-høretelefoner kan være rigtig dyre. Sennheiser Accentum True Wireless koster 199,99 euro - cirka 1.500 kroner. Vi har ikke testet dem endnu, men hvis de leverer virkelig god lyd, vil det også være en rigtig god pris, hvis du sammenligner med topmodellerne fra Sony og Apple.

Sennheiser Accentum Wireless in-ear kommer med avancerede funktioner. De er udstyret med såkaldt hybrid ANC, som fungerer med mikrofoner, der optager lyd både udefra og inde i øret. Det hjælper med at blokere og neutralisere frekvenser for mere effektiv støjreduktion.

Du får understøttelse af den effektive og avancerede Bluetooth 5.3-standard med Bluetooth LE-lyd og mulighed for at deltage i Auracast-lydudsendelser. Der er også trådløs Qi-opladning og en USB-C-port samt dobbelte mikrofoner i hver høretelefon til at opfange din stemme under opkald. Accentum True Wireless har også en IP54-klassificering.

Hovedtelefonerne har en anstændig batterilevetid på 28 timer - 8 timer (med ANC slået fra, 6 timer med ANC slået til) i ørepropperne og yderligere 20 timer gennem opladningsetuiet.

Pris og tilgængelighed

Sennheiser Accentum True Wireless in-ear får en pris på 199,99 euro. Den danske pris er endnu ikke annonceret.

Høretelefonerne vil være tilgængelige i Danmark fra den 21. maj.

Hård konkurrence

Sennheisers eksisterende Momentum True Wireless in-ear-høretelefoner (Momentum, ikke Accentum) er mere premium med en lidt bedre batterilevetid (30 timer), Bluetooth 5.4 og adaptiv ANC, der automatisk tilpasser sig støjniveauet omkring dig - men her starter prisen også omkring 2.300 kroner.

Momentum Sport-ørepropperne, der koster omkring 2.600 kroner, tilbyder ting som adaptiv ANC, modstandsdygtighed over for stød/støv/vand og endda puls- og kropstemperatursensorer. Accentum True Wireless in-ear høretelefonerne er her noget billigere.

De nye Accentum-ørepropper er en del billigere end AirPods Pro (koster ca. 2.100 kroner) og er stort set på linje med tredje generation af AirPods som koster omkring 1.600 kr. Men sidstnævnte AirPods er langt bagefter med hensyn til Bluetooth-kapacitet (de bruger Bluetooth 5.0), har ingen støjreduktion og kan ikke slå Sennheisers nye ørepropper med hensyn til batterilevetid.

Hvis Sennheiser Accentum True Wireless leverer på niveau med resten af Accentum-serien, vil det være et par virkelig gode høretelefoner med gode funktioner og specifikationer til prisen. Vi vender tilbage med en anmeldelse hurtigst muligt.