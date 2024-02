Anmeldelse: Sennheiser Accentum Wireless - god lyd på budget

Sennheiser Accentum kombinerer den kvalitetslyd, mærket er kendt for, med et fremragende batteri, samtidig med at prisen holder sig under 1.100 kr. Faktisk vil manglen på touch-kontroller på ørekopperne være et plus snarere end et minus for nogle. Det er kun ved støjreduktionen, at man tydeligt mærker, at det ikke er førsteklasses hovedtelefoner, for niveauet kan ikke justeres, og det ene niveau, man får, lader stadig noget støj fra omgivelserne trænge igennem.

Hvorfor du kan stole på TechRadar Vores ekspert anmeldere bruger timer på at teste og sammenligne produkter og tjenester, så du kan vælge det bedste for dig. Find ud af mere om, hvordan vi tester .

Sennheiser er kendt som et af de dyrere lydmærker. Deres hovedtelefoner, ørepropper og soundbars er blandt de dyreste på markedet. Deres topmodel Sennheiser Momentum 4 er nogle af de bedste hovedtelefoner i deres prisklasse. Som et billigere alternativ har Sennheiser lanceret Sennheiser Accentum sidste år. Vi har undersøgt, hvor kompromiserne ligger, og om Accentum er pengene værd (det er de).

Sennheiser Accentum Wireless: Pris og tilgængelighed

Tilgængelig hos de fleste danske udbydere

Prisen ligger lige på 1.089 kr.

Sennheiser Accentum er en ny serie, og der er derfor ingen forgænger i Sennheisers sortiment, som vi kan sammenligne den med. Sennheiser Accentum blev lanceret i slutningen af september 2023 og var straks tilgængelig i butikkerne til en vejledende udsalgspris på 1.399 kr. Der er to farver: sort og hvid.

Denne pris er siden faldet en smule, så Accentum nu findes til 1.089 kr. hos flere forhandlere. Prisen lægger dem i et prisleje mellem premium- og budgethovedtelefoner. JBL Tune 770NC har f.eks. også støjreduktion, og koster omkring 599 kr., mens Sony WH-CH520 er en af de billigste hovedtelefoner med støjreduktion nogensinde, og koster fra 299 kr. i Danmark. Sony WH-1000XM4 er igen lidt dyrere med en aktuel udsalgspris på omkring 1.850 kr., men dens støjreduktion og funktioner generelt er klart mere avancerede end Accentums.

Selv om Sennheiser Accentum altså ikke ligefrem er en budgetmodel, så får man faktisk virkelig god lyd til prisen. Og med tiden kommer prisen sikkert endnu længere ned, og det vil straks gøre den mere interessant.

Værdi: 4/5

Byggekvaliteten er ikke på niveau med Momentum 4. Men lyden er god til den halve pris. (Image credit: Peter Hoffmann)

Sennheiser Accentum Wireless: Støjreducering

Fremragende app med ekstra funktioner

Nyttige 'lydzoner' og EQ-forudindstillinger

Batteriet holder faktisk i 50 timer (nogle gange mere)

Ved første øjekast har Sennheiser næppe sparet på Accentums funktioner. Det har trods alt støjreduktion, de unikke Sound Zones (mere om dette senere), en omfattende equalizer og en annonceret batterilevetid på 50 timer. Udseendet kan snyde, så vi har testet hver funktion grundigt.

Til at begynde med er der støjreduktion, en funktion, der er meget vigtig for mange. Den er mindre effektiv her end i de dyrere konkurrenter. Med Sony WH-1000XM5 kan du f.eks. skifte mellem flere niveauer, mens Sennheiser Accentum kun har ét niveau af "hybrid noise-cancelling". I appen kan du slå transparency mode til, så du kan høre støj fra omgivelserne, men der er ingen mulighed for at slå noise-cancelling fra. Personligt har jeg ingen problemer med at have noise-cancelling slået til hele tiden, men det er noget, man bør overveje.

(Image credit: Sennheiser)

Støjreduktionen er ikke på niveau med dyrere hovedtelefoner som Momentum eller Bose QuietComfort-serien. Støj fra trafik eller et kørende tog formår den at filtrere ud til en slags let rumlen, mens stemmer ikke altid stoppes lige godt.

Sammenlignet med topmodeller lander Sennheiser Accentum på mellemniveau, når det gælder støjreducering. Så hvis det er din vigtigste prioritet, skal du købe nogle andre. Men du får moderat støjreducering.

Derudover giver Sennheiser Smart Control-appen dig en klar måde at foretage justeringer af dine EQ-indstillinger eller vælge mellem de tilgængelige forudindstillinger. Du kan også lade Sennheiser guide dig gennem "Sound Check"-funktionen for at skabe en skræddersyet forudindstilling, mens du lytter til din egen musik. Sidetone er også til stede. Det gør det lidt lettere at ringe, da man kan vælge at høre sin egen stemme højere (eller blødere). Igen fungerede dette godt og forhindrer dig i at tale for højt under et telefonopkald.

(Image credit: Sennheiser)

En funktion, der er overført helt fra den dyrere Momentum 4, er Sound Zones. Her kan du oprette op til 20 forskellige profiler (f.eks. til hjemmet, arbejdet, fitnesscentret osv.) og angive bestemte EQ-indstillinger for hver profil. Disse profiler bliver så automatisk aktiveret eller deaktiveret, når du går ind i eller forlader en bestemt "zone". På togstationen kan du f.eks. slå støjreduktionen til for fuld udblæsning og have en EQ-forudindstilling med kraftig bas aktiveret, mens du på arbejdet bruger gennemsigtighedstilstand til bedre at forstå dine kolleger. Ligesom på Momentum 4 fungerede dette præcist på Accentum.

Ligesom Momentum 4 har Accentum Bluetooth 5.2, hvilket betyder, at du kan tilslutte den til flere enheder på én gang og lettere skifte mellem dem. Forbindelsen var altid utrolig stabil, og selv da jeg gik op på 1. sal, kunne jeg høre musikken fra min bærbare computer uden problemer med Accentum. Appen har en praktisk oversigt over de tilsluttede enheder, så de automatisk afbryder forbindelsen fra f.eks. en tablet, når du vil parre Accentum med din Nintendo Switch eller laptop. Der er også understøttelse af SBC, AAC, aptX, aptX HD, mSBC og CVSD. Sammenlignet med Momentum er det eneste, der mangler her, aptX Adaptive, men det er et af de bedste codecs, du næsten kun finder på premium-hovedtelefoner.

Endelig er batterilevetiden et ægte højdepunkt. Sennheiser er kendt som et af de mærker, der kombinerer avancerede funktioner med et godt batteri, og det ry vil de gerne beholde. Accentum har en annonceret batterilevetid på 50 timer, og baseret på vores test er dette tal nøjagtigt. Medmindre, du konstant har musik i ørerne, kan de altså nemt holde en uge eller længere, uden at du skal finde opladeren frem.

De mangler dog muligheden for at registrere, når du tager dem af, så de automatisk slukker. Så musikken fortsætter altså med at spille, når du tager hovedtelefonerne af.

Støjreducering: 3,5/5

Sennheiser Accentum Wireless: Design

Sennheiser gør det nemt at se, hvad knapperne bruges til. (Image credit: Peter Hoffmann)

Intet etui medfølger

Fysiske knapper i stedet for touch-betjening

USB-C til oplader, intet 3,5 mm jackstik

På afstand ligner Sennheiser Accentum stadig lidt Momentum, men der er stadig store designforskelle. For eksempel er der ingen touch-kontroller på ørekopperne, intet medfølgende etui og intet 3,5 mm jackstik. Der følger heldigvis et USB-C-opladerkabel med i æsken. Accentum er også mindre og lettere (222 g) end Momentum (293 g). Så det er tydeligt, hvad Sennheiser har sparet på.

Ikke alle bryder sig om berøringsfølsomme ørekopper, og for mange skaber det flere frustrationer end fordele. Udvalget af knapper på den højre ørekop taler for sig selv: en tænd/sluk-knap, to volumenknapper med en knap imellem til at styre musikken. Hvis man trykker én gang, sættes nummeret på pause, hvis man trykker to gange, springer man til næste nummer, og hvis man trykker tre gange, går man tilbage til det forrige nummer. Som nævnt er der ingen knap til at skifte mellem støjreduktion og gennemsigtighed, det skal gøres manuelt i appen. Jeg ville dog gerne have set en separat knap til dette. I bunden af den ørekop finder du USB-C-stikket til opladeren. På den venstre ørekop er der slet ingen knapper.

Endelig er bærekomforten fin. Sennheiser Accentum er ret lette, og den justerbare hovedbøjle med skridsikker silikonebelægning bliver på plads, så du ikke behøver at stramme den for meget. Jeg kunne sagtens have det på en hel dag uden at få ubehag af noget som helst.

Design: 4/5

Sennheiser Accentum Wireless: Lydkvalitet

Image 1 of 2 Sennheiser passer både til små hoveder... (Image credit: Peter Hoffmann) ... Og til lidt større hoveder. (Image credit: Peter Hoffmann)

Afbalanceret lyd med tilstrækkelig detaljerigdom

Højder og mellemtoner er klare og energiske

Kan nogle gange lyde mere stille afhængigt af EQ

Så kommer vi til lyden, og det er sikkert at sige, at forventningerne er høje i betragtning af specifikationerne. De vigtigste lydcodecs er til stede, og 37 mm-driveren er bestemt ikke dårlig til denne pris. Det er vigtigt at installere Smart Control-appen, for der kan du justere equalizeren eller bruge en af forudindstillingerne. Du kan også få oprettet din egen lydprofil, en funktion, vi ikke rigtig forventer til denne pris.

Sennheiser leverer her over niveau. Vi får en god bas, som gerne måtte være lidt kraftigere. Det betyder til gengæld, at der er så god balance imellem elementerne, at de afslører nye detaljer i gamle numre. Dét er altid en ret fantastisk oplevelse. Sennheiser Accentum skaber en balance, hvor nogle andre hovedtelefoner i denne prisklasse ofte forsøger at kompensere for dårlig lyd med overdreven bas.

I mellemtoner og diskant er der også god klarhed, og vi kan høre alle detaljer som de enkelte instrumenter og hvert eneste ord under vokal tydeligt. Sennheiser Accentum udmærker sig især med diskant, og til denne pris kan vi egentlig ikke kritisere ret meget lydmæssigt.

Noget, der driller er, at lydstyrken ikke altid holder samme niveau ved forskellige EQ-indstillinger. Da jeg skiftede fra pop til dance i den samme sang, blev lydstyrken pludselig svagere. Kombiner dette med det faktum, at støjreduktionen ikke blokerer alle lyde godt, og du bliver ofte nødt til at skrue lidt højere op end med andre hovedtelefoner. Max volumen er dog ikke så høj, at det vil føre til høreskader lige med det samme.

Lydkvalitet: 4,5/5

Skal du købe Sennheiser Accentum Wireless?

Swipe to scroll horizontally Kategori Kommentar Karakter Støjreducering De fleste af Sennheisers premium-funktioner er til stede. Støjreduktionen er ikke fejlfri. 3,5/5 Design Pasformen er behagelig, og knapperne fungerer godt. 4,5/5 Lydkvalitet Equalizeren er omfattende, og lyden er velafbalanceret. 4,5/5 Værdi for pengene Med stærk konkurrence og rabatter på ældre premium-hovedtelefoner er Accentums lave pris måske ikke lav nok. 4/5

Køb dem, hvis…

Du afskyr touch-kontroller

Knapperne kan være en måde for Sennheiser at spare penge på, men for mange vil de fungere mere pålideligt end touch-kontroller på ørekopperne.

Du ønsker en batterilevetid på flere dage

Den har en imponerende batterilevetid på 50 timer, og det er med ANC slået til.

Du lytter til alle slags musik

Accentum har ikke rigtig én genre, hvor den udmærker sig. Den leverer en konsistent lydoplevelse på tværs af alle typer musik.

Køb dem ikke, hvis…

Du vil have den allerbedste støjreduktion

Den hybride støjreduktion lader visse lyde slippe igennem, og det er irriterende, at der ikke er en knap til at skifte mellem ANC og transparens.

Du har et stort budget

Afhængigt af rabatter kan du få ældre premium-hovedtelefoner med bedre støjreduktion for et par tiere mere.

Du vil også gerne lytte til musik med kabel

Der er ikke noget 3,5 mm-stik til at lytte til musik med kabel. Accentum er helt afhængig af Bluetooth.



Sennheiser Accentum Wireless: Alternativer

Sony WH-1000XM4

Sony WH-1000XM4 bliver ofte sat ned, og med lidt held kan du få den til lidt over 200 euro. Frem for alt er dens støjreduktion bedre end Accentums. Læs hele anmeldelsen af Sony WH-1000XM4