iPhone SE 4 kan få en actionknap plus andre store opgraderinger

iPhone SE 4 kan være den største opgradering af Apples SE-serie, som vi nogensinde har set, og den kan endda have en funktion, som vi ikke forventer, at iPhone 15 eller iPhone 15 Plus får - nemlig en action knap.

Det er ifølge @URedditor (via MacRumors) noget, som ingen iPhones har endnu, men ifølge rygterne vil den være at finde på iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max.

Den skulle efter sigende erstatte mute-kontakten på siden af disse telefoner og kunne tilpasses, så man ved at trykke på den kan starte en app eller funktion efter eget valg.

More about the SE 4 - planned features and design changes:- Design based on iPhone 14- Face ID - USB-C - Action button 👀- Only one rear cameraAugust 13, 2023 See more

Men det er ikke den eneste opgradering, iPhone SE 4 kan få. Vi har tidligere hørt, at den sandsynligvis vil få et iPhone 14-lignende design, komplet med en 6,1-tommers skærm, en klap og ingen fysisk hjemknap. Dette er igen blevet nævnt i denne lækage, sammen med påstanden om, at den vil have Face ID i stedet for Touch ID.

Desuden hævder denne kilde, at iPhone SE 4 vil have en USB-C-port, hvilket er en stor ændring i sig selv, men ikke overraskende, da EU-lovgivningen betyder, at Apple alligevel snart bliver nødt til at gå over til USB-C på sine mobiler.

Den eneste skuffelse i dette seneste læk er, at iPhone SE 4 angiveligt kun vil have et kamera på bagsiden, ligesom iPhone SE (2022). Men da den er designet som en prisbillig model, er dette et forståeligt kompromis.miss.

En stor opgradering, men lang ventetid

Så alt i alt kan iPhone SE 4 få en større skærm end den nuværende model, et mere moderne design (selvom det stadig er lidt bagud, nu hvor Apple putter en Dynamic Island på sine toptelefoner), Face ID, en bedre opladningsport og en praktisk action knap, der kan tilpasses, sammen med sandsynligvis større batteri end iPhone SE (2022).

Alt i alt lyder det som en kæmpe opgradering, men som altid med lækager anbefaler vi, at man tager det med et gran salt. Vi får nok heller ikke iPhone SE 4 at se lige foreløbig, og de seneste rygter peger på en udgivelsesdato i 2025 eller senere.

Det forklarer, hvordan den kan få en actionknap, når ikke engang iPhone 15 får det - da den i 2025 vil konkurrere med iPhone 16 eller 17, som højst sandsynligt vil have deres egne actionknapper.

Faktisk kan disse opgraderinger føles lidt mindre imponerende i forhold til, hvad Apple ellers gør med de bedste iPhones, men de bør stadig være meget værdsatte af alle, der opgraderer fra en iPhone SE (2022).