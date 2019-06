Zzzzz… spar 25% på en god nattesøvn

Naboens hund lever for at gø natten lang, trafikken udenfor skramler forbi, ham eller hende ved siden af dig i sengen snorker, så gardinerne blafrer – og du får ikke lukket et øje.

Hvis du jævnligt har svært ved at sove på grund af omgivelserne støj, er det oplagt at tjekke Elgigantens aktuelle tilbud på et par Bose Sleepbuds, der er specifikt designet til søvn.

Forhandleren har nedsat de smarte, støjmaskerende ørepropper fra 2.399 kr. til 1.799 kr., hvilket altså vil sige, at du kan spare 25 procent.

Bose Sleepbuds (sølv)| 2.399,- 1.799,– | 25%|Elgiganten

Her er der ikke bare tale om ørepropper med støjreduktion; Bose Sleepbuds maskerer desuden søvnforstyrrende støj med et udvalg af installerede lydspor, der er specielt udviklet til formålet.Se tilbud

Med Bose Sleepbuds kan du hverken streame din yndlingsmusik eller lytte til en lydbog, mens du forsøger at døse hen. De ægte trådløse ørepropper er derimod udviklet til at sikre brugeren en god nattesøvn, idet de lukker forstyrrende støj ude og erstatter den med beroligende lyde.

Ørepropperne kommer med 10 forudinstallerede lydspor, blandt andre lyden af bølger samt knitrende ild, og hver af lydene er specielt udviklet til at optimere den støjblokerende effekt i Sleepbuds. Desuden er der flere tilgængelige lydspor i den tilhørende Bose Sleep-app.

Du kan læse meget mere om ørepropperne i vores anmeldelse af Bose Sleepbuds.

Det fremgår ikke, hvor længe Elgigantens tilbud varer, så vent nu ikke for længe, hvis du gerne vil gøre brug af det.