Withings U-Scan analyserer din urin for at opnå et bedre helbred

Withings U-Scan er den nyeste sundhedssensor fra Withings. Virksomheden er bedst kendt for sine enheder til intelligent sundhedsovervågning som smart vægte, men fremstiller også aktivitetsmålere (Åbner i nyt vindue), søvnsensorer, blodtryksmålere og termometre.

Med dette arsenal af enheder kan du få et ret godt overblik over dig selv og dit helbred, men der er et vigtigt område, som ikke er blevet medtaget, indtil nu.

Analyserer urinen

Withings U-Scan er en lille enhed, der placeres på toilettet og som automatisk aktiveres, når du tisser på den. Den kan derefter udtrække forskellige typer data fra din urin, som vises i Withings-appen sammen med de andre indsamlede data.

Selve den lille U-Scan enhed er genopladelig og kan genopfyldes med nye kapsler til analyse hver tredje måned. Selve apparatet koster 499 €, lidt over 3.700 kroner, og patronerne vil være tilgængelige via abonnement.

De pågældende patroner findes i forskellige versioner afhængigt af de data, du ønsker at udtrække.

Her er de udskiftelige Withings U-Scan kapsler, der kan bruges med U-Scan. (Image credit: Withings)

U-scan Nutri Cycle: Analyserer PH-balancen, væskebalancen og C-vitamin-niveauet for at få et bedre sundhedsoverblik.

U-scan Cycle Sync: Analyserer data for at give kvinder flere og bedre oplysninger om deres menstruationscyklus.

U-scan Medical: Et kommende modul, der er designet til medicinsk brug i samråd med læger.

Se Withings præsentation af U-Scan her:

Fungerer for flere brugere

Ligesom Withings personvægte vil Withings U-Scan også kunne bruges af flere personer i husstanden.

Her ser det dog ud til at kræve en lidt mere manuel tilgang. Withings U-Scan kan registrere forskellige brugere baseret på strømmen af urin, men du skal stadig bekræfte i appen, hvem der har været på toilettet, for at den registrerer den rigtige person.

Withings U-Scan vil blive lanceret i Europa i andet kvartal af 2023.