Windows 11 giver dig grund til at vælge Android frem for iOS

Microsoft har antydet en opdatering til Windows 11, som vil bidrage til virksomhedens ambition om at skabe tættere bånd mellem sit nye operativsystem og Android-enheder.

Ved sin seneste Surface-begivenhed afslørede virksomheden kortvarigt en ny version af Your Phone-appen, som giver brugerne mulighed for at forbinde deres Android-mobil til deres computer for at få adgang til meddelelser, underretninger og mere.

Ligesom Microsofts andre Windows-apps (kalender, e-mail, skæreværktøjer osv.) får Your Phone et nyt farvetema til Windows 11 samt en grænsefladeopdatering, der sætter meddelelsespanelet i centrum.

Your Phone på Windows 11

Selvom Your Phone-opdateringenikke ser ud til at tilbyde nogen ny funktionalitet, vil den tilpasse appen til den nye æstetik i Windows 11, der er præget af afrundede hjørner og en blød farvepalet.

Interfacet er også nyt, hvor meddelelsesforløbet er knyttet til panelet til venstre og navigationslinjen (hvor brugerne kan få adgang til meddelelser, fotos, apps og opkaldsfaner) er skjult øverst i vinduet.

Dette giver en meget renere og mindre rodet fornemmelse, med lettere adgang til vigtige meddelelser, som er skjult bag en fane i den aktuelle version.

Historisk set har Apple altid været i spidsen for synergier mellem computere og mobile enheder; Fordelene ved det økosystem, som virksomheden har skabt, gør det både mere sandsynligt, at en person vil eje flere Apple-enheder, og mindre sandsynligt, at de vil lede andre steder efter fremtidige køb.

Din pc-app forsøger at tilbyde nogle lignende fordele til Windows-brugere, der ejer Android-enheder, så de kan få adgang til meddelelser og foretage opkald uden at skulle lægge hånden i lommen.

Ved lanceringsbegivenheden for Windows 11 afslørede Microsoft også, at Android-apps også kører på Windows 11 og kan downloades via Microsoft Store.

Selvom Windows 11 og Android-enheder sandsynligvis aldrig vil fungere på samme måde som en iPhone og Mac, arbejder Microsoft i det mindste på at indsnævre hullet.

Via Windows Latest