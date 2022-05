WhatsApp tilføjer mulighed for at reagere på beskeder

I sidste måned annoncerede WhatsApp, at det fremover ville blive muligt at reagere på beskeder i appen, og den funktion er nu ved at rulle ud til brugerne. Den fungerer på lignende vis som Facebooks reaktioner – man holder fingeren nede på beskeden og vælger den emoji, man vil have som reaktion.

På nuværende tidspunkt kan man vælge mellem seks emojis, som CEO Mark Zuckerberg viser i et indlæg på Facebook, men WhatsApp har meddelt, at det bliver muligt at vælge mellem andre emojis og hudfarver på et senere tidspunkt. Det skriver mobil.nu

(Image credit: WhatsApp)

(Image credit: WhatsApp)

Funktionen med reaktioner er allerede live for visse brugere i den nyeste version af WhatsApp, og inden for en uges tid eller to er den nået ud til alle brugere globalt.

Udover at kunne reagere på beskeder med emojis, kan man nu også vedhæfte større filer i WhatsApp. Maxstørrelsen er blevet ændret fra 100MB til 2GB.

Dermed får brugerne altså langt større fleksibilitet til at sende store filer til hinanden. Særligt video-indhold kan være meget begrænset at holde på under 100 MB. En stigning til 2 GB er en meget kærkommen nyhed.

Endelig har WhatsApp også fordoblet max-antallet af deltagere i en gruppechat fra 256 til 512 personer. WhatsApp meddeler imidlertid, at den mulighed langsomt er ved at blive rullet ud.

Så der kan man komme til at vente lidt længere, inden man har mulighed for at lægge op til 512 personer ind i en gruppechat. Det skriver mobil.nu