WhatsApp får nu endelig to manglende og længe ventede funktioner

Den seneste beta-version af WhatsApp giver os et interessant blik ind i fremtiden, og indeholder tre længeventede funktioner. Hvad er der så tale om? Avanceret søgefunktioner (Advanced Search), kodeordsbeskyttelse til backups er to af de nye nøglefunktioner, plus automatiske download-regler.

Indtil videre er der kun beviser for, at disse nye funktioner kommer til Android-platformen, imens avanceret søgefunktion allerede er tilgængeligt på iOS i WhatsApp beta for iOS 2.20.30.25.

Har du et stort beskedarkiv, kender du sikkert allerede besværet med at finde bestemte beskeder frem. Heldigvis bliver det snart meget lettere.

Som WABetaInfo kan fortælle, gør Advanced Search det let at finde frem til forskellige typer indhold. Funktionen lader dig lave tekstbaserede søgninger efter billeder, lydklip, links, GIF-filer, video og dokumenter. Det er uklart hvornår vi får adgang til funktionen, men vi ser frem til det.

En anden ny funktion fra seneste betaversion af Android-appen er automatiske download-regler. Denne funktion er stadig under udvikling og når den er klar, vil den kunne spare på dit dataforbrug. Med funktionen slået til vil ”ofte videresendte billeder, videoer, dokumenter og stemmebeskeder ikke automatisk blive downloadet fra WhatsApp”. Funktionen vil være slået til som standard.

På den sikre side

Det er allerede muligt at tage backup af WhatsApp-beskeder til Google Drive, men I fremtiden vil du også kunne beskytte dem med kodeord, for at forhindret utilsigtet adgang. Fremtidige versioner vil give dig mulighed for at kryptere backups og beskytte dem med kodeord på op til otte tegn.

Dit valgte kodeord synkroniseres ikke med hverken Facebook eller WhatsApp, hvilket både er godt og skidt. På den ene side mindsker det chancen for ubudne gæster, men betyder også, at du lettere kan glemme det og miste adgangen til dine backups.

De nye funktioner virker ikke endnu, men kommer til det, når betaversionen bliver frigivet. Er du ikke allerede WhatsApp-betatester, kan du blive det her.

Kilde: WABetaInfo