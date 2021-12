WhatsApp skjuler din “sidst set”-status

WhatsApp er i gang med at rulle en ny integritetsfunktion ud, der skjuler din ”sidst set” status for personer, du ikke kender eller har chattet med i appen. Tidligere har WhatsApp haft som standardindstilling, at alle kunne se ens status for, hvornår man sidst havde brugt tjenesten.

I den nye opdatering begrænses den synlighed af din status til de personer, du har lagt til på platformen, og har ”Mine kontakter” som standardindstilling i stedet.

I et indlæg på Twitter forklarer en bruger, at man måske ikke længere kan se andre personers status på platformen. Med til indlægget var en e-mail fra noget, der ser ud til at være WhatApps’ support, hvor den nye funktion beskrives. I e-mailen kan man læse, at tanken med funktionen er, at det skal være sværere for folk, man ikke kender eller ikke har chattet med i lang tid, skal kunne se, hvornår man sidst har brugt appen. Det skriver Mobil.nu

Valgmuligheden “Mine Kontakter” som dem, der kan se status, fandtes allerede, men den har aldrig tidligere været standardindstillingen, skriver Mobil.nu

Det er også værd at nævne, at WhatsApp allerede har en valgmuligheden ”Ingen”, så ingen anden bruger kan se din status. Statussen på WhatsApp gør, at andre brugere kan se, hvornår du sidst var online, eller om du er aktiv på appen lige nu.

Det kan virke som en harmløs måde at holde styr på venner og familien, samt at de kan holde styr på dig, men WABetaInfo peger på, at visse tredjepartsapps udnytter dette.

Disse apps kan indsamle status for bestemte brugere, hvilket giver dem mulighed for at holde lidt vel meget overblik over brugerne på platformen. Ved at slå ”Mine Kontakter”-muligheden til, forhindrer du tredjepartsapps i at logge din status, da en app ikke tæller som en af dine kontakter. Derfor kan den heller ikke få adgang til din status.

Dette er ikke den eneste ændring ved ”sidst set” statussen fra WhatsApps side. I november fandt WABetaInfo ud af, at appen var i gang med at teste en funktion med navnet ”My Contacts Except”, der gør det muligt for brugerne at skjule sin status for visse kontakter. WhatsApp har også arbejdet på at forbedre integriteten ved at tilbyde en standardindstilling, der får beskederne til at forsvinde. Det skriver Mobil.nu