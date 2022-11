TV 2 sender VM-kampe i ultra høj kvalitet

Tirsdag 22. november løber Danmarks herrelandshold på banen ved VM-slutrunden, og seere på TV 2 PLAY kan denne gang opleve bl.a. Schmeichel, Eriksen og Kjær i en ekstra skarp udgave, når opløsningen på TV 2 PLAY firedobles til 4K ved samtlige slutrundekampe, som TV 2 har rettigheder til.

Opgraderingen af kvaliteten på TV 2 PLAY ved slutrunden er et tiltag, der vil løfte VM-oplevelsen for TV 2s seere og bidrage til at indfri ambitionen om at bringe landsholdet og fodbolden helt tæt på danskerne. Arbejdet med at gøre VM-slutrunden tilgængelig i Ultra HD 4K markerer en ny epoke for TV 2 PLAY.

"Det allervigtigste fokus hos os er stabiliteten på TV 2 PLAY, og VM i Ultra HD 4K er kun noget, vi kan tilbyde, fordi vi i TV 2 de seneste år har investeret massivt i bl.a. nye platformsteknologier og nye apps til smart-TV, samtidig med at vi har fokus på at optimere vores traditionelle broadcast-teknologier. Resultatet ser vi nu, og med introduktionen af Ultra HD 4K tilføjer vi en ny dimension til brugeroplevelsen på TV 2 PLAY", siger områdechef i Digital Products & Experience, Rasmus Lund-Petersen.

Der er tale om i alt 32 kampe, som kan opleves i Ultra HD 4K på TV 2 PLAY. For at få adgang til kampene på hovedkanalen, hvor alle TV 2s danske landsholdskampe vises, kræves et TV 2 PLAY Favorit-abonnement, mens de øvrige kampe forudsætter et TV 2 PLAY Favorit + Sport-abonnement.

For at opleve slutrunden i Ultra HD 4K kræves der – udover et TV 2 PLAY-abonnement – også kompatibelt udstyr til at modtage Ultra HD 4K-signalet i form af enten Apple TV 4K, kompatibelt Android TV eller udvalgte smart-TV fra Samsung eller LG.

VM-slutrunden spilles i perioden 20. november til 18. december, og TV 2 og DR deler rettighederne til slutrunden. DR tilbyder ikke Ultra HD dækning af deres kampe.