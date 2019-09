Telenor lancerer abonnementer til børn

Telenor lancerer nu de to børneabonnementer U11 og U18, og som navnene antyder, er de henvendt til børn og unge under henholdsvis 11 og 18 år. Eller måske i højere grad til forældre, som frygter, at deres poders mobil-regninger løber løbsk.

"Vi har lyttet til vores kunder og kan nu tilbyde to børneabonnementer. De passer perfekt til aldersgrupperne, og vi har indsat en række spærringer og forbrugskontrol, så forældrene trygt kan lade børnene være på," siger Tor-Arne Fosser, der kundedirektør i Telenor, i en pressemeddelelse.

Hvor U11-abonnementet til familiens yngste medlemmer omfatter 2 GB data og 2 timers tale, bliver der skruet voldsomt op for begge dele med U18-abonnementet, idet de unge får 30 GB data og 10 timers taletid at boltre sig med.

Ekstra kontrol

For begge abonnementer gælder det, at der som standard er pålagt spærring af sms-betalinger af fysiske varer og indholdstakseret sms.

Forældrene har desuden kontrol med alt forbrug udover abonnementet via app'en Mit Telenor, ligesom de voksne bliver varslet med en sms, hvis deres barn nærmer sig grænsen.

"Når børnene får en smartphone, så åbnes døren til mange fristelser. De fristelser har i årenes løb givet mange forældre store overraskelser, når de ser mobilregningen. Derfor har vi sat grænser for, hvad der kan købes med børneabonnementerne, og dermed givet nøglerne til forældrene," lyder det fra Tor-Arne Fosser.

U18-abonnementet koster 140 kr. per måned, mens prisen for U11-abonnementet er 90 kr. per måned, og dertil kommer 70 kr. i oprettelse. Der er mulighed for at kombinere abonnementerne med Telenor Trin-rabat, så prisen kommer længere ned.