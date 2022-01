Spotify straffes af stjerne

Sangeren Neil Youngs musik vil inden længe ikke være at finde på streamingtjenesten Spotify længere.

Det bekræfter den 76-årige sanger og Spotify ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Neil Young offentliggjorde tidligere på ugen et åbent brev til Spotify, hvor han krævede, at podcasten "The Joe Rogan Experience" blev fjernet fra streamingtjenesten.

Sangeren anklager podcastens vært, 54-årige Joe Rogan, for at sprede misinformation om coronavirus og vacciner.

Young stillede derfor Spotify et ultimatum.

"De kan have Rogan eller Young. Ikke begge," skrev han i brevet.

Rogans podcast er en af de mest populære i verden og er den mest lyttede på Spotify. Ifølge Wall Street Journal indgik platformen i 2020 en flerårig aftale om eksklusiv distribution af podcasten til en værdi på 100 mio. dollar - svarende til ca. 680 mio. kr.

Han har flere gange sat spørgsmålstegn ved behovet for covid-19-vacciner og sagt, at han blev behandlet for covid-19 med lægemidlet ivermectin, som ifølge Reuters ikke har nogen dokumenteret effekt mod covid-19.

"Spotify er blevet hjemsted for farlig covid-19-misinformation."

"Løgne bliver solgt for penge," skriver Neil Young på sin hjemmeside onsdag aften dansk tid.

Neil Young er ikke den eneste, der har givet sin mening til kende om Rogans tilstedeværelse på Spotify.

Tidligere på måneden skrev 270 forskere og sundhedsmedarbejdere under på et brev, der beskyldte Joe Rogan for at sprede misinformation og opfordrede Spotify til at tage stilling til det.

Spotify har forsvaret sig med, at platformen forsøger at balancere "lytternes sikkerhed og kunstneres frihed".

Ifølge streamingtjenesten er flere end 20.000 podcastafsnit om coronavirus blevet fjernet fra platformen.

"Vi ærgrer os over Neils beslutning om at fjerne sin musik, men vi håber at kunne byde ham velkommen tilbage snarest," skriver Spotify i en pressemeddelelse.

For Neil Youngs vedkommende er det størstedelen af hans streamingpublikum, der efter sletningen ikke har adgang til hans musik.

Ifølge sangeren står Spotify-brugere for 60 procent af al streaming af hans musik, og fjernelsen er "et kæmpe tab for mit pladeselskab", siger han.

Han takker dog sit pladeselskab for at støtte ham i beslutningen.