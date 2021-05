Download Spotify-sange til dit Apple Watch

Spotify gør det endelig muligt at downloade sange til dit Apple Watch og streame dem direkte til dine høretelefoner. Det er en funktion, der har været imødeset længe.

Frem til nu har watchOS Spotify-appen mere eller mindre fungeret som fjernbetjening til iOS-appen på iPhonen, men med en ny opdatering, kan man streame musik offline helt uden at bruge telefonen.

Hvis man nu for eksempel er ude at løbe men ikke til have telefonen med. Så er det bare at downloade din bedste spilleliste eller yndlingssangene og derefter streame dem via Bluetooth. Det er en funktion, mange har ventet på med længsel, for den har været ude på andre platforme og apps en rum tid.

Det skal nævnes, at den nyeste opdatering af appen ikke er nået ud til alle brugere endnu, så det kan være, at du må vente en dag eller to mere. Men funktionen - den er altså på vej!