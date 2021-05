Apple Watch 7-rygter: Ændringer i designet

Apple Watch, som det er i dag, har ikke ændret sig meget siden 2018. Men der spekuleres i, at den kommende generation vil få et lidt andet design. Det skriver Android Authority.

YouTuberen Jon Prosser og koncept-kreatøren Ian Zelbo har delt billeder af det kommende Apple Watch Series 7. Altså hvad DE tror er designet på Series 7.

Holder disse rygter stik, ser det ud til, at Apple Watch Series 7 vil få et anderledes look. Det tyder på et mere ”fladt” look. Og altså ikke helt så runde hjørner eller ”buet” skærm. Men mere ”fladt”, som det også er på de seneste iPhone- og iPad-modeller.

Der spekuleres også i, at Apple Watch måske vil komme i nye farve-varianter, som det også er set med iPhones, iMacs osv. Prosser nævner pastel green og light blue, som to af de nye farver.

Rygterne stemmer overens med det, som Apple-analytiker Ming-Chi Kuo meldte ud sidste år, hvor han forudså Apple Watch Series 7 ville komme med nyt design. Dengang sagde han, at Apple Watch Series 7 vil få et ”significant form factor design change would come with new Apple Watch models in 2H21 at the earliest”.