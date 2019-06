Skarp pris på eksklusive hovedtelefoner fra Bowers & Wilkins

Hvis du hører til de, der ikke sætter hvad som over dine ører for at høre musik, er det absolut værd at tjekke HiFi Klubbens aktuelle tilbud på hovedtelefonerne B&W PX.

De luksuriøse, trådløse hovedtelefoner med aktiv støjreduktion er lige nu nedsat fra 2.899 kr. til 1.999 kr., hvilket med andre ord vil sige, at du har mulighed for at spare 900 kr. – eller 31 procent.

Hovedtelefonerne, der er skabt af den velanskrevne engelske audioproducent Bowers & Wilkins, kommer i to farvevarianter: Soft Gold, som ses på billederne her, samt den mere diskrete, mørkegrå Space Grey – og tilbuddet gælder begge varianter.

Vil du gerne vide mere om B&W PX og deres specifikationer, eller købe et par, kan du klikke videre til HiFi Klubbens produkt-side via linket ovenfor.

HiFi Klubben oplyser ikke, hvor længe tilbuddet på hovedtelefonerne varer, så overvej nu ikke for længe, hvis du gerne vil gøre brug af det.