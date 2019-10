Skarp pris på Bose QuietComfort 35 II

Hvis du er på udkig efter et par hovedtelefoner, der effektivt holder generende støj ude, kan det absolut betale sig at tage et kig på CDON.COM, der nu har sat Bose QuietComfort 35 II ned fra 2.990 kr. til 1.949 kr.

Det betyder med andre ord, at du kan spare 1.045 kroner – eller 34 procent – på de trådløse hovedtelefoner, som indtager en flot tredjeplads på TechRadars liste over de bedste støjreducerende hovedtelefoner på markedet.

Hovedtelefonerne kommer blandt andet med Boses Acoustic Noise Cancelling-teknologi, der hele tiden måler udefrakommende støj og dernæst eliminerer den med et modsatrettet signal.

Ved hjælp af tre forskellige indstillingsmuligheder bestemmer du selv, hvor meget eller lidt af omgivelsernes lyd, du ønsker at lukke ind i en given situation.

Producenten lover en batteritid på helt op til 20 timer, og en hurtig 15-minutters opladning kan give dig yderligere 2,5 timer.

Hvis du vil vide mere om QuietComfort 35 II, eller ønsker at købe hovedtelefonerne, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Det fremgår ikke, hvor længe tilbuddet varer, så du bør du nok ikke vente for længe med at slå til, hvis du gerne vil gøre brug af det.