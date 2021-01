Samsung Galaxy S21 Ultras nye skærm øger batteritiden

Tidligere på måneden blev det offentliggjort, at Samsungs Galaxy S21 Ultra ville være virksomhedens første telefon, med 120Hz opdateringshastighed ved skærmens fulde QHD + -opløsning, hvilket betyder, at brugerne ikke længere behøver at vælge mellem opløsning og opdateringshastighed

Netop hvordan Samsung var i stand til at opnå det uden, at mobilens batteritid blev markant dårligere blev spørgsmålet på alles læber. Nu har den sydkoreanske elektronikgigant besvaret det via Business Wire.

Ifølge Samsung Display, som er verdens største producent af OLED-skærme, er Samsung Galaxy S21 Ultra det første produkt, der drager fordel af en "ny OLED-skærm med lavt strømforbrug til smartphones, der reducerer strømforbruget op til 16%"

Det forklares, at den nye OLED-skærm udnytter "et netop udviklet organisk materiale, hvis lyseffektivitet er forbedret dramatisk sammenlignet med virksomhedens tidligere OLED-smartphone-paneler."

Den nye OLED er tilsyneladende i stand til at opnå det "ved at få elektroner til at strømme hurtigere og lettere over skærmens organiske lag", hvilket betyder, at skærme kan producere den samme lysstyrke, mens de bruger mindre strøm, "hvilket forbedrer batteriets levetid for 5G-smartphone brugere, der bruger mere tid på at se video. ”

Samsung siger, at "når skærmens strømforbrug reduceres, kan det påvirke smartphone-brugstiden betydeligt." Det vil være interessant at se, hvordan Samsungs påstande om reduceret strømforbrug vil vise sig i den virkelige verden, og om det kan påvirke andre enheder med OLED-skærme.