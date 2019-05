Samsung Galaxy Folds skæbne kan blive afgjort en af de kommende dage

Samsung Galaxy Fold skulle oprindeligt været lanceret d. 26. april, men blev udsat på ubestemt tid, da det viste sig at, at der var problemer med skærmen på en række testeksemplarer. For få dage siden blev det annonceret, at forudbestillinger af Galaxy Fold bille blive annulleret, med mindre kunderne ønsker noget andet, og nu har Samsung-chefen DJ Koh udtalt til The Korean Herald , at det sydkoreanske firma kommer til at annoncere en ny lanceringsdato en af de kommende dage.

Chefen udtaler samtidig, at de har undersøgt problemerne, som er opstået på grund af fremmelegemer, der har fundet vej ind i enhederne, hvilket forhåbentlig betyder, at de også har fundet en løsning.

Årsag og virkning

Udover problemerne med fremmedlegemer, har der også været problemer med det beskyttende lag film på skærmen af Galaxy Fold-telefonerne, som mange har pillet af ved en fejl. Dette har betydet, at flere skærme har taget skade eller at nogle telefoner sågar er holdt helt op med at fungere.

Det sidste problem bør kunne undgås ved at informere køberne klart og tydeligt, om at dette beskyttelseslag ikke skal fjernes, imens vi må vente og se hvordan Samsung vil løse problemerne med skidt og støv, som trænger ind under skærmen.