Pricerunner gør status på Black Friday 2021

Black Friday er uden tvivl blevet et fænomen, som danskerne planlægger deres shopping efter. Årets største shoppingdag trak danskerne ud på gågader og forbi de digitale indkøbsvinduer. 84% flere danskere klikkede sig ind forbi PriceRunner under Black Week sammenlignet med ugen inden.

Færre danskere handlede på selve Black Friday, mens flere spredte deres indkøb ud over hele Black Week. Den tendens pegede PriceRunner på allerede inden Black Friday, hvor kun 10% af e-handlerne sagde, at de havde tilbud på selve Black Friday, mens 32% sagde, at de havde tilbud under hele Black Week.

PriceRunners statistik viser, at de gode tilbud fortsatte ind i weekenden, og mere end hver sjette vare hos PriceRunner var nedsat lørdag, søndag og mandag, hvor det såkaldte Cyber Monday-udsalg slog til. Priserne var i gennemsnit 23% lavere end ugen inden Black Friday. Der var en høj andel af falske tilbud på 28%, som tidligere beskrevet af PriceRunner.

Forsyningskrisen har længe været den store joker, som gjorde det svært for butikkerne at planlægge Black Friday og julehandlen. Det ser ud til at lysne, og mange butikker melder om, at varerne kom i tide til Black Friday.

PriceRunner har undersøgt lagerbeholdningen hos de tusindvis af varer, som findes hos PriceRunner. Blandt de ramte kategorier har især elektronik mærket konsekvenserne af lukkede fabrikker i Asien, forsinkede containere og generel større efterspørgsel.

”Elektronik er desværre stadig ramt af forsinkelser og usikkerhed omkring, hvornår varerne kommer frem til butikkerne. Det er en tendens, der har været sejlivet, og det ser ikke ud til, at varelagrene bliver fyldt op lige med det samme. Hvis man har specifikke ønsker om elektronik til julegaver, kan det være klogt at tænke i andre baner,” siger forbrugeranalytiker hos PriceRunner, Katrine Barslev.

Herunder ses varer med en høj andel af udsolgte varer. Eksempelvis var 71% af alle grafikkort hos forhandlerne ”ikke i lager” under Black Friday.

Det er tydeligt i statistikken, at danskerne er vilde med at shoppe teknik under Black Friday. Af alle 2.4 millioner produkter hos PriceRunner var det mest populære i løbet af ugen robotstøvsugeren iRobot Roomba i7 i7150, mens Sony PlayStation var det næstmest populære produkt. Mens der var store besparelser på robotstøvsugeren på op til 31%, var der tværtimod skyhøje priser på PlayStation grundet leveringsproblemer og stor efterspørgsel.

Hvis man kigger på overordnede kategorier, er legetøj den mest populære kategori. Danskerne køber Barbie, Lego Creator, spil og Robolox. Derefter følger diverse elektronik og teknik med høretelefoner, mobiltelefoner, TV og wearables.

Køkkenudstyr er også en meget populær kategori.

Mange danskere benyttede Black Friday til at købe sexlegetøj. Der var dobbelt så mange kliks på sexlegetøj på Black Friday den 26/11 sammenlignet med dagen inden og dagen efter.

Der er en stor efterspørgsel efter erotiske julekalendere, og her er udbuddet større end nogensinde før.

”Tendenserne følger den udvikling, vi længe har holdt øje med. Danskerne bruger Black Friday til at handle julegaver, hvor legetøj er en populær kategori til familiens mindste. Der er gode besparelser på elektronik, og så er legetøj til voksne i form af sexlegetøj en populær kategori, som er steget med 54% siden sidste år,” siger forbrugeranalytiker Katrine Barslev.