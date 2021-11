Prognose: Black Friday 2021 vil slå ALLE rekorder

Dansk e-handel boomer stadigvæk, og den 26. november fyldes både fysiske og online butikker af lokkende tilbud. Black Friday startede som en amerikansk shoppedag omkring Thanksgiving og har udviklet sig til årets største udsalgsdag i Danmark, hvor der år efter år bliver sat ny omsætningsrekord i detailbranchen.

Andelen af virksomheder med e-handel steg med 26 % i 2020 ifølge Danmarks Statistik, og PriceRunners forbrugeranalytiker tror på et endnu større Black Friday i Danmark i år. Danskerne har i stigende grad lyst til at shoppe, og mange har fået øjnene op for fordelene ved at købe julegaver tidligt.

”Det lyder utroligt, men vi tror på 15% vækst i butikkernes omsætning under Black Week 2021. Butikkerne er helt klar til at give fantastiske tilbud, og danskerne har forstået, at der virkelig er penge at spare. Det gælder især de større, dyrere investeringer som køleskabe, ting til hjemmet og elektronik,” siger forbrugeranalytiker hos PriceRunner Katrine Barslev.

Samme optimisme deler e-handelsbranchen, som i en ny undersøgelse foretaget af YouGov for PriceRunner vurderer, at Black Friday vokser med 12% i år. De tror på, at kunderne stadig klikker hjem fra mobil og computer i stedet for at gå i fysiske butikker.

”En stigning på 12% for online salg vil være utroligt flot, når det er målt op mod rekordåret 2020, hvor danskerne virkelig tog onlinehandlen til sig. De mange fordele ved at handle de ting, man behøver, online er blevet tydelige for danskerne, og de ønsker at spare tid, finde de rigtige priser og se de mange muligheder foran sig,” siger Katrine Barslev.

I undersøgelsen siger næsten en tredjedel af e-handlerne, hele 28%, at de sænker prisen for mellem 75-100% af deres sortiment. Der vil altså ligesom de foregående år være et stort udbud af tilbudsvarer under Black Friday.

Samtidig siger hele 29% af e-handlerne, at de har udvidet tilbuddene til at gælde hele ugen den 22-28. november, den såkaldte Black Week. 27% vil holde udsalg i weekenden den 26.-28. november, mens kun 10% holder fast i den traditionelle Black Friday den 26. november. I undersøgelsen angiver 16%, at de ikke deltager i Black Friday.

”Black Friday er traditionelt startskuddet til julehandlen, og i år kan det virkelig betale sig at skaffe gaverne til familie og venner i tide. Der kommer til at være længere leveringstider, og det er usikkert, hvor mange varer der bliver udsolgt hurtigt. Corona har desværre ikke sluppet sit tag i den globale handel, og vi vil se eftervirkninger langt ind i 2022,” vurderer forbrugeranalytiker hos PriceRunner Katrine Barslev.