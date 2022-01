Nyt til dit Smart Home: Withings på vej med Body Scan model

Withings har løftet sløret for deres kommende Body Scan model. Det er en vægt, der kan udføre en 6-punkts EKG, aflæse nervesignalet og måle kropssammensætningen.

Withings første Smartvægt blev lanceret i 2009 og nu er man altså på til at udvide smartvægtkategorien med evnen til at overvåge kropssammensætning, hjerterytme og vaskulær tilstand. Ved hjælp af målinger, der kan vurdere nervesignal og hjerterytme gennem 6-punkts EKG, går Body Scan fra standard vægtkontrol til at en hidtidig uset analysevægt til hjemmebrug.

Body Scan består af en enkel hærdet glasplade omfattet af et udtrækkeligt håndtag. Platformen har fire vægtsensorer og 14 ITO elektroder, hertil har håndtaget fire elektroder, i rustfrit stål, til 6-punkts EKG og analyse af kropssammensætning. Analysevægten har en batterilevetid på et år og en 3,2” højopløselig LCD farveskærm til fremvisning af resultaterne.

Body Scan giver en præcis vejning (nøjagtigt til 50 gram) takket være sine avancerede vægtsensorer og sit unikke udtrækkelige håndtag.

Body Scan virker ved hjælp af elektroder placeret i pladens base og håndtag, anvende en multifrekvens Bioanalytisk Impedans Analyse (BIA) til at måle den overordnede kropssammensætning. Den kan måle kroppens fedt- og vandprocent, visceralt fedt, muskel- og knoglemasse, samt ekstra- og intracellulærvæske. Hertil vil Body Scan give individuelle aflæsninger af kropsdele, inklusiv torso, arme og ben.

Aflæsningen sker ved at et lavt og ufarligt elektrisk signal bliver udsendt fra elektroderne i vægten og håndtaget. WITHINGS’ videnskabeligt udviklet algoritme identificerer og bruger modstand, kendt som impedans, til at måle kropssammensætningen på under 3 sekunder. Kropssammensætning bruges især af sundhedseksperter og sportsfolk, da de mindste forandringer kan identificeres og måles over tid. Målingen identificerer fordeling af fedtmasse, informerer brugeren om potentielle sundhedsrisici associerede med lokaliseret fedt, og spotter effektivt ubalancer i musklerne.

Kardiovaskulære tilstande kan ofte forbindes med overvægt. Body Scan er udviklet til nemt at kunne udføre en række kardiovaskulære målinger ved hver vejning. De nye egenskaber inkluderer: hjerterytme, EKG målinger og vaskulær tilstand. Body Scan aflæser en 6-punkts EKG for at finde arytmier gennem to set elektroder lokaliseret i hver side af håndtaget og en i selve basen af vægten.

Den proprietære integrerede algoritme er designet til at opdage hjerterytmer associerede med hjerteflimmer, og vil vise resultaterne direkte på enhedens LCD skærm, samt den tilhørende app. Læsninger kan gemmes for at følge udviklingen over tid, og deles med medicinske fagfolk i appen. Vaskulær tilstand vil give en daglig, letforståelig evaluering af den arterielle sundhed og brugerens overordnede velvære. Ved at benytte et skøn af brugerens vaskulære tilstand, viser enheden deres kardiovaskulære helbred sammenlignet med forventet normer inden for tilsvarende aldersgruppe.

Withings forbedrer også sin nuværende eksterne patientinterface med en abonnementsordning, som gør det muligt for brugere at komme i kontakt med medicinske specialister for råd og konsultation mens de sideløbende kan dele data med klinisk personale. De personlige sundhedsplaner spænder bredt mellem temaer som kost, motion og stresshåndtering, men tilbyder også et væld af informationer, som kan hjælpe med at motivere brugere til at gennemføre adfærds- og livsstilsændringer, der forbedrer resultater og opnå helbredsmål.

Body Scan modellen forventes at være tilgængelig i anden halvdel af 2022, når de har opnået CE certificering. Body Scan kommer i to farver, sort og hvid, til kr. 2.469,-. Hertil følger tre måneders abonnement til Withings sundheds- og velværeprogrammer.