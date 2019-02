Nu kan du styre din robotplæneklipper via Google Assistent og Alexa

Hvis vi skal være helt ærlige - og det skal vi jo en gang imellem - så er det ikke ofte, vi her på redaktionen bruger tid på at tænke på havearbejde. Det er nu en gang sjovere at sidde og nørde med de fedeste mobiler eller den til enhver tid gældende kraftigste gaming-bærbare.

Men en gang imellem dukker der alligevel noget op, der får det til at klø i de grønne fingre - såsom Husqvarnas seneste robotplæneklipper, Automower 435X AWD, der netop er blevet lanceret under MWC (Mobile World Congress) i Barcelona og snart lander i Danmark.

Robotplæneklipperen viser sig nemlig at kunne stemmestyres via de digitale assistenter Alexa og Google Assistent, der bor i henholdsvis Amazon Echo- og Google Home-smarthøjttalere.

Det betyder med andre ord, at du kan sidde i dagligstuen og se Premiere League-fodbold på dit tv samtidig med, at du dirigerer rundt med din stemmestyrede plæneklipper. Du kan også vælge at styre den via din smartphone fra et vilkårligt sted med Husqvarnas Automower Connect-app, der tilmed er kompatibel med dit Apple Watch.

Du kan selv programmere den

Som udgangspunkt er Automower 435X AWD programmeret til for eksempel at kunne stoppe, starte og parkere via stemmestyringen og Google Assistent eller Alexa.

Men for særligt IT-interesserede er det nok mere interessant, at brugeren har adgang til systemets API, hvilket betyder, at du kan programmere den til meget mere. Dermed kan du få din helt egen, specialtilpassede robotplæneklipper.

Nu, hvor vi er i have-hjørnet, så vil vi da også lige fremhæve nogle af robottens andre nyskabelser: For eksempel er den i stand til at slå græs på skråninger med en hældning på op til 70 procent, og ikke mindst, så har den firhjulstræk, så man virkelig kan sende den på arbejde.

Automower 435X AWD bliver tilgængelig herhjemme inden for nærmeste fremtid til en vejledende udsalgspris af 36.999 kroner.