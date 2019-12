Nu kan du forudbestille OnePlus 7 Pro

'Go Beyond Speed' er sloganet for OnePlus' helt nye smartphones i 7-serien – og det budskab gælder tydeligvis også i forhold til, hvor hurtigt telefonerne bliver tilgængelige.

For støvet efter gårsdagens officielle lancering af seriens to mobiler havde knap nået at lægge sig, før der blev åbnet for pre-sale af flagskibet, OnePlus 7 Pro, hos forhandlerne herhjemme. Og desuden kan kunderne forvente at få telefonen allerede den 21. maj, hvor den også rammer butikkerne.

Teleselskabet 3 var blandt de første til at melde ud, at udbyderen nu tager imod forudbestillinger af den nye topmodel, som der er store forventninger til på det danske marked.

"OnePlus formår gang på gang at kombinere høj kvalitet og ny teknologi med en skarp pris, og det har været med til at gøre deres telefoner til et hit blandt vores kunder. Derfor har vi også høje forventninger til den nye serie og særligt OnePlus 7 Pro. Skærmen, der går fra kant til kant uden forstyrrelser, giver et helt unikt udtryk, som skal opleves," siger David Elsass, der er direktør for privatmarkedet hos 3, i en pressemeddelelse.

OnePlus 7 er lige om hjørnet

Og ja, den 6,67 tommer store AMOLED-skærm med QHD+ opløsning og en opdateringsfrekvens på 90 Hz er vitterlig imponerende – og et af de væsentlige salgsargumenter for telefonen, mener TechRadars anmelder.

Du kan læse mere om hans vurdering af mobilen og dens øvrige specifikationer i vores anmeldelse af OnePlus 7 Pro.

Prisen på OnePlus 7 Pro starter ved 5.399 kroner for udgaven med 6 GB RAM og 128 GB lagerplads, og telefonen bliver som nævnt tilgængelig den 21. maj.

Vi kommer heller ikke til at vente længe på den anden nye mobil i serien, OnePlus 7, der kan forudbestilles fra den 27. maj og kan købes fra den 4. juni. Her starter prisen ved 4.299 kroner.