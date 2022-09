Nu gør Google Maps det nemt at finde den grønneste bilrute

Fremover bliver det nemmere for danskerne at reducere brændstof- og elforbruget, når de sætter sig bag rattet. Korttjenesten Google Maps lancerer en ny funktion kaldet Brændstofbesparende ruter, og de dukker op, når der er et grønnere alternativ til den hurtigste rute.

På en myldretidstur fra Silkeborg til Randers kan det fx være muligt at reducere benzinforbruget med cirka 25 procent ved at følge en omvej, der er fire minutter længere. Tilsvarende kan man reducere sit energiforbrug i en elbil med 10 procent på en tur fra København til Gilleleje ved at lægge ét minut til køretiden.

Og meget tyder på, at danskerne i høj grad ønsker at køre grønnere og mere brændstofbesparende. En ny undersøgelse, som Voxmeter har foretaget blandt 1.001 danskere, viser, at næsten to tredjedele - 64 procent - er villige til at forlænge køreturen, hvis det reducerer brændstofforbruget.

“Det er meget opløftende at se danskernes parathed til at ændre hverdagens vaner, så det potentielt kan gavne både miljøet og egen pengepung - også selvom det koster lidt bekvemmelighed. Det er den slags små valg, som virkelig batter, når man ganger det op på bilister i hele Danmark. Eller for den sags skyld én milliard brugere over hele verden. Selvfølgelig er et endnu grønnere alternativ cyklen, men nogle har brug for at køre, og så kan de ligeså godt gøre det så brændstofbesparende som muligt,” siger Jesper Vangkilde, kommunikationschef for Google i Danmark.

Den nye funktion udrulles gradvist til de danske brugere i løbet af de kommende uger på både iOS og Android. For at bruge funktionen, indtaster du en destination i Google Maps. App’en viser derefter den hurtigste rute og et brændstofbesparende alternativ, hvis den er stort set lige så hurtig at følge.

Den brændstofbesparende rute er markeret med et lille grønt og hvidt blad, og der medfølger et overslag på, hvor meget brændstof du kan spare ved at følge netop den rute. Ofte er den hurtigst rute dog også den grønneste.

Forslagene er dynamiske og baserer sig på data om fx trafikken, terrænet og fartbegrænsninger. Eksempelvis er konstant fart mere besparende. Med den globale udrulning af brændstofbesparende ruter i Google Maps estimerer Google, og at det potentielt kan spares over én million ton udledt CO2, hvilket svarer til at fjerne flere end 200.000 biler fra vejene.

Funktionen kan dermed være med til at reducere de globale CO2-udledninger fra køretøjer, der ifølge International Energy Agency udgør over 75% af de samlede transportrelaterede CO2-udledninger.