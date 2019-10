Nu får 3's kunder rabat på Pling

3 og Pling har indgået nyt samarbejde, der kaster rabat af til teleselskabets privatkunder, når de abonnerer på den digitale ugeblads- og magasintjeneste.

Helt konkret betyder det, at kunderne fra i dag (d. 14. okt.) kan få adgang til Plings app for 79 kr. om måneden, hvilket er 20 kr. mindre end normalprisen.

Pling er ejet af mediehuset Aller og byder på over 200 danske og udenlandske magasiner og ugeblade.

De danske udgivelser tæller blandt andre Billed-Bladet, Se & Hør, Femina, Mad & Bolig, Spis Bedre og Elle, mens de internationale omfatter titler som Wired, The New Yorker, Rolling Stone, Forbes, TIME og GQ.

Satser på digitale tjenester

Der er ingen tvivl om, at man hos 3 satser kraftigt på at øge udbuddet af ekstra tilbud og tjenester, der ikke nødvendigvis handler om telefoni.

For eksempel har teleselskabets kunder i forvejen mulighed for at få rabat på Bonniers magasintjeneste, Wype, og det er kun få uger siden, at selskabet indgik en rabataftale med lyd- og e-bogstjenesten Saxo Premium.

"Det er en fornøjelse, at vi allerede nu igen kan introducere et nyt tilvalg til en skarp pris, og med hundredvis af magasiner og flere på vej er Pling en stærk tilføjelse til samlingen. Vi ser løbende på at indgå partnerskaber med digitale tjenester, som er relevante for vores kunder, og det er kun en fordel, at der er flere forskellige udbydere inden for samme genre. Det giver kunderne frihed til at vælge selv," udtaler David Elsass, der er direktør for 3's privatmarked.

Kort om Pling hos 3:

Pling er mediehuset Allers digitale ugeblads- og magasintjeneste og giver ubegrænset adgang til mere end 200 danske og internationale magasiner.

Hos 3 koster Pling 79 kr. om måneden og er tilgængelig for privatkunder. Det giver en besparelse på 20 kr. for 3's kunder i forhold til Plings normalpris på 99 kr.

Nye medlemmer kan prøve Pling gratis i 30 dage. Der er ingen bindingsperiode.