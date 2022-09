Motorola Edge 30 Ultra - en mobil med vanvittigt kamera

Motorola Edge 30 Ultra er én af tre nye mobiltelefoner, som Motorola netop har præsenteret. Og Motorola Edge 30 Ultra ser ud til at være en seriøs udfordrer til de store spillere som Som Samsung og Apple på markedet. Telefonen har det første 200 MP kamera i en mobil, 125 W hurtiglader, 144Hz opdateringshastighed på skærmen og kan optage video i 8K. Det vildeste er måske, at prisen på alle herlighederne begynder ved 6.699 kroner. Dermed kan Motorola Edge 30 Ultra godt gå hen og blive årets flagship killer!

De to andre telefoner - Motorola Edge 30 Neo og Motorola Edge 30 Fusion - er begge billigere telefoner med startpriser på hhv. 4.499 kr. og 2.999 kr.

Pris og tilgængelighed

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Ultra kan købes i Danmark fra den 9. september i farverne Interstellar Black og Starlight White til en vejledende pris på 6.699 kroner.

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30 Fusion kan købes i Danmark fra den 9. september i farverne Cosmic Grey og Aurora White. Den vejledende pris er 4.499 kroner.

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Neo kan købes i Danmark fra den 9. september i farverne Very Peri og Black Onyx. Den vejledende pris er 2.999 kroner.

Det lugter vist af Motorola

I kampen for at skille sig ud tager Motorola helt nye midler i brug. Sammen med deres nyeste mobiltelefoner i Motorola Edge 30-serien, præsenterer firmaet nemlig en Motorola signaturduft, som vil blive inkluderet i æsken med hver af de nye Motorola Edge 30-mobiler. Den eksklusive Motorola-duft er udviklet i samarbejde med Firmenich, verdens største privatejede duft- og smagsvirksomhed, og vi glæder os ærligt talt til at finde ud af, hvordan en ægte Motorola dufter.

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Ultra leverer den hidtl højeste opløsning i en mobiltelefon med den første 200 MP hovedkamerasensor. Den store sensor er designet til at indfange mere lys ved at kombinere 16 pixels i en 2,56μm Ultra Pixel, hvilket resulterer i skarpe, lyse billeder. Selv i mørke lover Motorola billder med avanceret HDR-teknologi perfekt afbalancerede highligts og skygger. Hovedsensoren kommer også med optisk billedstabilisering (OIS), som hjælper med at eliminere uønskede rystelser.

Hvad angår video understøtter edge 30 ultra optagelser op til 8K og en opløsning på over 33 millioner pixels. Det er den højeste videoopløsning tilgængelig på en smartphone i dag. Eller 4K HDR10+ videooptagelse, der lever op til strenge HDR10+ standarder i forhold til farvenøjagtighed, farveområde, lysstyrke og kontrast, så videoerne får over en milliard farvenuancer og naturtro detaljer.

Motorola edge 30 ultra er desuden udstyret med en 50 MP ultrawide kameralinse, og Macro Vision, som bringer dig 4x tættere på dit motiv sammenlignet med et standardobjektiv. Derudover har Motorola edge 30 ultra et 60 MP frontkamera til selfies i høj kvalitet. Dette er til dato en af de højeste opløsninger i et frontvendt kamera i en smartphone.

Telefonen har masser af power og er drevet af Snapdragon 8+ Gen 1 chippen, som er den nyeste og kraftigste fra Snapdragon. Det er den samme chip, du finder i Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) og Fold 4 (opens in new tab), samt i OnePlus 10T.

Selv om Motorola Edge 30 Ultra altså er pakket med vilde kamera-funktioner og masser af power, så begynder prisen for 8GB/128GB ved 6.699 kroner, hvilket må siges at være ret billigt. Den dyreste Motorola edge Ultra har 12 GB RAM og 256 GB lagerplads. Prisen på dén fremgår dog ikke af Motorolas pressemeddelelse.

Telefonens skærm er også heftig med en opdateringshastighed på 144 Hz. Til sammenligning har de fleste andre high end telefoner en skærm med maksimalt 120 Hz opdateringshastighed. 144 Hz er altså en endnu hurtigere opdateringshastighed, der vil gøre mange gamere glade.

Du får også hurtig opladning med Motorola Edge 30 Ultra, takket være TurboPower, der giver dig strøm til hele dagen på så lidt som 7 minutters opladning med en ladehastighed på 125W. Telefonen byder desuden på op til 50W trådløs opladning, så du kan genoplade uden forstyrrende ledninger, og 10W trådløs strømdeling.

Designmæssigt kommer det nye flagskib med en pOLED FHD+ endless edge-skærm på 6,67”, der er næsten helt fri for kanter. Full HD+-opløsningen giver et skarpere billede med mindre pixelering, og HDR10+ forbedrer lysstyrken og kontrasten. Motorola Edge 30 Ultra har Dolby Atmos for at give en rumlig lydoplevelse.

Også gamere vil nyde godt af den nye endless edge-skærm, som med kraftfuld lyd og den nyeste standard inden for wi-fi - trådløs WiFi 6E-forbindelse - har potentiale til at tage cloud-gaming til et nyt niveau. Herudover vil du få adgang til over 100 højkvalitetsspil med Xbox Game Pass6 direkte fra din telefon - nye spil tilføjes hele tiden.

Motorola Edge 30 Ultra har også kantlys. De specialdesignede kanter på denne enhed lyser op på forskellige måder for at informere dig om en ny notifikation, et indgående telefonopkald eller en planlagt alarm. Et hurtigt kig på telefonen fortæller dig, hvad det handler om.

Motorola Edge Fusion

Motorola Edge Fusion kommer i et tyndt design med den polerede, sandblæste aluminiumsramme giver enheden en elegant førsteklasses finish. Telefonen er udstyret med en kraftfulde Snapdragon 888+ chip. Selv om det ikke er den kraftigste mobilprocessor på markedet, så bør det ifølge Motorola være rigeligt, uanset om du spiller AI-forbedrede spil, tager billeder og videoer eller foretager videoopkald.

Motorola Edge Fusion har en 50 MP hovedkamerasensor i høj opløsning med OIS. Med HDR10-videooptagelse og 8K-opløsning lover Motorola, at du får smukke og skarpe videoer. Avancerede kamerafunktioner inkluderer en 13 MP ultravidvinkelkameralinse med et indbygget makrokamera på bagsiden, mens selfiekameraet er på 32 MP. Med Quad Pixel-teknologi skulle billeder blive skarpere og mere levende fotos med 4x bedre lav lysfølsomhed.

Telefonen har en kantløs pOLED FHD+-skærm på 6,55" med HDR10+ og en imponerende hurtig 144 Hz opdateringshastighed for sin prisklasse. Denne nye edge har desuden to store stereohøjttalere med Dolby Atmos-understøttelse. Her får du i øvrigt også hurtig opladning. TurboPower 68W opladning kan lade Motorola Edge Fusion op til en dags brug på kun 10 minutter.

Motorola Edge 30 Neo

(Image credit: Motorola)

Motorola Edge 30 Neo er den første enhed, der kommer i særligt udvalgte farver og er en del af et nyt langsigtet partnerskab mellem Motorola og Pantone, der er garant for farveægthed og -præcision for firmaer verden over. Med farvemuligheder som Årets Pantone-farve 2022, Very Peri, er det meningen, at Motorola Edge 30 Neo skal se ekstra spektakulær ud.

Motorola Edge 30 Neo er udstyret med en funktion, der gør det muligt at kaste et hurtigt blik på bagsiden af telefonen og se, om du har modtaget en ny notifikation, et indgående telefonopkald og meget mere. Et LED-bånd omslutter kamerahuset og lyser på forskellige måder for at fortælle dig, hvad der foregår. Uanset hvordan det lyser, får du besked uden at blive forstyrret.

Telefonen har en 6,28" 120Hz3-pOLED-skærm, der kan vise 100 % af DCI-P3 farveskalaen. Underholdningsoplevelsen forbedres yderligere af de to indbyggede stereohøjttalere med Dolby Atmos-understøttelse.

Også her får du TurboPower 68W-opladning og to kameraer. Hovedkamerasensoren på 64 MP med OIS, og et selfiekamera på fronten af telefonen med 32 MP og Quad Pixel-teknologi til selfies i høj kvalitet.

Processoren, der holder gang i det hele, er en Snapdragon 695 5G Mobile Platform, der hører hjemme i blandt budget-modellerne.