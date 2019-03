Microsoft vil til at advare Windows 7-brugere om at festen snart er slut

Microsoft stopper officielt med at understøtte Windows 7 d. 14. januar 2020, og i kraft af at datoen nærmer sig, ønsker Microsoft naturligt nok at overbevise Windows 7-brugere om, at de bør opgradere til Windows 10 .

Dette vil de gøre ved at vise notifikationer i Windows 7, som informerer brugerne om, at supporten af det aldrende styresystem snart ophører. Pop-up-beskederne vil blive vist med jævne mellemrum og minde brugerne om muligheden for at opgradere.

Ingen bryder sig om irriterende beskeder, som kommer uopfordret frem på skærmen, så Microsoft har lovet, at disse notifikationer ikke vil være for genrende, og brugerer har muligheden for at slå dem helt fra.

Som Windows Latest kan fortælle, har Microsoft udtalt, at ”Fra begyndelsen af næste måned, kan du som bruger af Windows 7 forvente at se notifikationer på skærmen. Dette er en venlig påmindelse, som du kan forvente at se en håndfuld gange i 2019.” Pop-up-beskeden forklarer hvordan den officielle support til Windows 7 stopper, og informerer brugerne om hvad de skal gøre for at opgradere.

En venlig påmindelse

Selvom Microsoft stopper supporten til Windows 7 fra januar næste år – hvilket betyder, at der sættes stop for nye funktioner og større opdateringer, som igen kan betyde, at maskiner med styresystemet bliver sårbare over for nye trusler udefra – fortsætter Windows 7 med at være et populært styresystem.

Alene i sidste måned kunne vi rapportere, at Windows 7 stadig fik nye brugere, og at operativsystemet i januar 2019 var installeret på 37.19% af verdens PC’er. Det er derfor fuldt ud forståeligt, at Microsoft ønsker at overbevise en stor del af disse brugere om, at de bør opgradere. For

For få år siden tilbød Microsoft en gratis opgradering til Windows 10, i et forsøg på at få folk til at tage springet. Det tilbud er for længts udløbet, så vil du opgradere til Windows 10 i dag, er du nødt til at have pungen op af lommen og købe en licens.

Vil disse notifikationer så få overbevist folk om, at de bør opgradere? Måske, men hvis mange ikke gad opgradere, da det var gratis, får Microsoft nok svært ved at overbevise dem nu.

Dertil er det faktum, at Microsoft har lovet kun at påminde dem ”et par gange”, af afgørende betydning. Kommer påmindelserne for ofte, vil det irritere brugerne og få dem til at lukke helt af. Kommer de for sjældent, vil folk måske ikke indse hvor vigtigt det er, at de opgraderer.