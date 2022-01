Microsoft Teams opdatering giver dig endelig mulighed for at skjule dit eget ansigt for dig selv

En af de værste ting ved videoopkald kan snart blive elimineret for Microsoft Teams brugere takket være en ny opdatering, der kommer til tjenesten.

Platformen for videokonferencer har afsløret, at der arbejdes på en ny funktion, der giver brugerne mulighed for at skjule deres egen video, mens de er i et opkald.

Det betyder, at brugere af Microsoft Teams ikke længere vil blive konfronteret med synet af deres eget ansigt, der foregiver at være opmærksom (eller miste fokus), i stedet for blot at lade dem se andre kollegaer.

Microsoft Teams video

"I øjeblikket vises brugerens video i nederste højre hjørne af skærmen," lyder det officielle indlæg på Microsoft 365 oversigt. "Denne funktion giver brugerne mulighed for at skjule deres egen video under et møde. Dette vil hjælpe med at reducere distraktioner under opkaldet, mens din video stadig er tilgængelig for andre deltagere."

Funktionen er i øjeblikket vist som "under udvikling" i Microsofts oversigt, men der er en forventet udgivelsesdato til januar 2022. Når den ankommer, er funktionen indstillet til at være tilgængelig for alle Microsoft Teams brugere verden over på tværs af web- og desktopversioner.

Opdateringen er en af de seneste i en række funktioner, som Microsoft har annonceret, da den ser ud til at hjælpe Teams brugere med at øge produktiviteten og effektiviteten, eftersom hybridarbejdets æra ikke viser tegn på at ende.

Dette inkluderer den nylige meddelelse om, at Microsoft Teams snart vil give brugere mulighed for at slå meddelelser fra, mens de er til videokonference eller ikke ønsker at blive forstyrret.

Dette burde betyde en ende på distraherende meddelelser eller advarsler, når du er midt i et vigtigt møde.

Ny data indsamlet af softwarefirmaet StarLeaf viste, at næsten alle (97%) virksomheder siger, at værktøjer som Zoom, Webex og Teams nu er afgørende for deres drift.

Mere end halvdelen (57%) af de 2.000 fra Storbritannien, der har svaret, hævder, at deres virksomhed ikke ville være i stand til at fungere i mere end en time uden adgang til deres kommunikationsværktøjer, mens 27% indrømmede, at de ville kæmpe for at fungere i selv 30 minutter.