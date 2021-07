Mange genbruger samme dårlige adgangskode - her er problemet

En undersøgelse i Storbritannien har afsløret en lang række mangler i cybersikkerhed, der kan udsætte både enkeltpersoner og virksomheder for store risici med hensyn til datasikkerhed.

Ifølge TheHackShield bruger mange mennesker den samme adgangskode på et stort antal forskellige tjenester, adgangskoder, der også er relativt lette at gætte ved hjælp af såkaldt social engineering, og som meget sjældent ændres.

Sikkerhedsfirmaet gennemførte for nyligt en undersøgelse blandt omkring 2.200 voksne briter og fandt ud af, at to tredjedele kun genbruger tre forskellige adgangskoder blandt alle deres onlinetjenester, normalt omkring 50 i gennemsnit. Næsten halvdelen (48%) svarede også, at de bruger den samme adgangskode til både private og arbejdsrelaterede konti.

Hvis man graver dybere ned i de mest populære valg, er gadeadresser (20%), navne på kæledyr (15%) og specielle datoer (14%) blandt de mest almindelige adgangskoder. Det hele relativt let at gennemskue via social engineering.

Kun 5% af alle respondenter oplyste, at de regelmæssigt skifter adgangskoder til de vigtigste tjenester. Den resterende del oplyste, at adgangskodeskift i gennemsnit fandt sted hvert syvende år, og kun hvis der var en klar indikation af en eller anden form for uautoriseret indtrængen.

Selv når de advares om konsekvenserne af dårlig cybersikkerhed, gør mange ikke noget ved situationen. Størstedelen (71%) af alle iPhone-brugere ignorerer meddelelsen, der fortæller brugeren, at en adgangskode er lækket i noget datalækage.

At beholde gamle adgangskoder kan være farligt

Selvom bekvemmelighed sandsynligvis er en medvirkende faktor, viste undersøgelsen, at 51% af respondenterne blot er bange for at glemme deres nye adgangskode, og helt op til 29% kunne simpelthen ikke tænke på noget, der var sikkert nok til at få dem til at skifte.

I en kommentar til undersøgelsen forklarer Nikhil S. Mahadeshwar, medejer og teknisk manager i Skynet Softtech, hvorfor han mener, det er vigtigt at opdatere sine adgangskoder regelmæssigt:

"Det er vigtigt at ændre adgangskoder regelmæssigt for at være sikker online. Ændring af adgangskoder en gang om måneden reducerer risikoen for uautoriseret indtrængen drastisk."

"Du kan også bruge to-faktor autentificering og speciel hardware til at holde dine konti sikre. Når du modtager en meddelelse eller en advarsel om at ændre dit kodeord, skal du straks gøre det, ellers risikerer dine oplysninger at komme i de forkerte hænder," lyder det fra Nikhil S. Mahadeshwar.