Lyd-kup: Scor Beoplay H5 til under halv pris

Glimrende lyd, en sober byggekvalitet og et gennemført design. Er det kvaliteter, du er på udkig efter i dine næste trådløse in-ear hovedtelefoner, har du nu mulighed for at gøre lidt af et lyd-kup hos CDON.

Onlineforhandleren har nemlig sat danske Bang & Olufsens Beoplay H5 ned med 51 procent, så de p.t. står til 969 kroner. Du kan altså spare lidt over en tusse på de stilrene Bluetooth-hovedtelefoner, der er på tilbud i farven Dusty Rose.

Selv om der er tale om lette hovedtelefoner, som blot vejer 18 gram, er de designet til aktivitet og kan modstå sved, fugt og stød. Ifølge Bang & Olufsen er batteritiden op til 5 timer, mens genopladningen tager et par timer.

Vil du vide mere om Beoplay H5, eller ønsker du at købe dem, kan du klikke videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

CDON har ikke oplyst, hvor længe tilbuddet varer, så det vil givetvis være smart at handle hurtigt, hvis du gerne vil benytte det.