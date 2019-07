Lækkede billeder af covers til Galaxy Note 10 og Note 10 Pro viser forskellen på de to

Selvom Samsung normal kun lancerer én ny Note-model hvert år, ser det ud til, at vi i år vil se to i form af Samsung Galaxy Note 10 og Note 10 Pro, hvis vi skal tro på rygterne. Nu er billeder, som skulle vise covers og skærmbeskyttere til begge modeller så blevet lækket og afslører forskellene imellem de to.

Billederne er delt af den ganske pålidelige tipper @UniverseIce, og viser en forskel i antallet af huller til kameralinser på bagsiden. De har begge en aflang kamerablok i venstre side, men et af de to designs, som vi formoder hører til standardudgaven af Samsung Galaxy Note 10, viser kun et enkelt rundt hul ved siden af dette, imens det andet har tre.

In the second half of the year, there will be no better screen than Note10. pic.twitter.com/4F28KpGullJuly 7, 2019

Billederne er i tråd med tidligere lækager, idet vi før har hørt, at standardudgaven af Galaxy Note 10 vil have tre linser på bagsiden, imens Note 10 Pro vil have fire. Her er så ganske rigtigt taler om to huller mere, men et af disse er nok blot et ekstra flash-modul eller noget.

Derudover ser de to designs meget ens ud og har begge huller til hulkamera på fronten.

Sammen med billederne skrev @UniverseIce at; ”der bliver ikke en bedre skærm” end den der sidder i Galaxy Note 10 i anden halvdel af 2019. De forklarede ikke hvorfor den er så god, men det er ikke en overraskende påstand, eftersom Samsungs skærme normalt er blandt de bedste.

Tidligere rygter pegede på, at begge modeler får en 1440 x 3040-skærm, med en størrelse omkring 6.4 tommer fot Note 10 og 6.8 tommer i Note 10 Pro.

Vi får snart vished, da Samsung giver os de officielle detaljer om Samsung Galaxy Note 10-serien til lanceringen d. 7. august.