Jabra lancerer billige høretelefoner med premium-funktioner

Med Jabra Elite 4 har Jabra lanceret et par høretelefoner til en lav pris med specifikationer, der hører hjemme i en højere prisklasse.

Ifølge Jabra får brugerne både aktiv støjreducering, multipoint-forbindelse, mulighed for kun at bruge en af øretelefonerne ad gangen, Fast Pair og Swift Pair og en IP-55 klassificeret beskyttelse imod støv og vand.

Jabra har over det seneste års tid lanceret en række in-ear høretelefoner i deres Elite-serie. Topmodellen Elite Pro 7 (Åbner i nyt vindue) kom sidste år og er spækket med gode funktioner, men nu kan du altså få fingre i mange af de smarte funktioner til en langt lavere pris. Bare 799 kr. koster de nye høretelefoner.

De vigtigste funktioner og lidt ekstra

Jabra lover, at Elite 4 indeholder alt det essentielle, man har brug for i et par earbuds, såsom komfort, optimal lyd og bekvemmelighed: Til dem, der har brug for at kunne forbinde til to forskellige enheder samtidig, har Elite 4, Bluetooth Multipoint, der gør det nemt at skifte mellem enhederne, så man ikke misser noget. Selv den indledende parring foregår enkelt - med Fast Pair bliver man forbundet øjeblikkeligt til telefonen og med Swift Pair linker man med det samme op til sin computer (kompatibel med Windows 10 eller højere).

Høretelefonerne har også ’feedforward’ Active Noise Cancellation (ANC). Så hvis du f.eks. togpendler på arbejde eller arbejder i et støjfyldt miljø, kan dette være et bud på at få relativt billig arbejdsro.

Jabra har en Sound+ app, der fungerer med alle deres Elite høretelefoner. Her er det muligt at justere støjreduceringen, og man kan også tilpasse lytteoplevelsen med den justerbare equalizer, så den passer til deres personlige smag

Calum MacDougall, SVP hos Jabra, siger: "Den moderne earbud-bruger ønsker sig teknologi, der fungerer til både arbejde og fritid, og som de kan have lige ved hånden, uden at skulle gå på kompromis med vigtige funktionerne. Elite 4 opfylder det ønske, og er de perfekte earbuds, der fungerer til det hele, designet til at hjælpe brugere med at koncentrere sig, skabe forbindelse og ringe uden forstyrrelser, og er de ideelle earbuds, når det gælder om at balancere arbejde og fritid."

Jabra Elite 4 - funktioner:

· Blutetooth Multipoint giver et problemfrit skift mellem samtaler og apps

· Fast Pair og Swift Pair sikrer øjeblikkelig forbindelse til telefon og computer

· Active Noise Cancellation blokerer for baggrundsstøj

· Behagelig pasform giver komfort dagen lang

· Opkaldsteknologi med 4 mikrofoner sikrer, at du altid går klart igennem

· Op til 22 timers batterilevetid med ANC slået til (28 timer uden ANC)

· Brug én earbud alene, når du skal lytte til musik eller svare opkald, alt imens den anden lader op

· Spotify Tap playback

· Qualcomm aptXä

· IP55-klassificeret beskyttelse mod støv og vand, samt 2 års garanti

Jabra Elite 4 (Image credit: Jabra)

Specifikationer

Elite 4 er udstyret med 4 mikrofoner og 6 mm højttalere, der skal sikre, at brugerne bliver hørt og kan høre tydeligt. Batterilevetiden på Elite 4 er op til 5,5 timer i høretelefonerne og op 22 timer med etuiet (28 timer med ANC slået fra). De er IP55-klassificeret til beskyttelse mod støv og vand. Elite 4 kommer i fire farver: mørkegrå, marineblå, lys lilla og lys beige.

Jabra Elite 4 (Image credit: Jabra)

Pris og tilgængelighed

Jabra Elite 4 er tilgængeligt hos udvalgte forhandlere til en pris på 799 kroner. Læs mere hos Jabra (Åbner i nyt vindue).