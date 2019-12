iRobot Roomba e5158 nedsat til halv pris

Hvis du er på udkig efter den perfekte julegave til et ældre familiemedlem eller en anden, der vil blive glad for hjælp til rengøringen i dagligdagen, kan vi varmt anbefale dig at tjekke Elgigantens glimrende tilbud på en ditto robotstøvsuger.

Det drejer sig om iRobot Roomba e5158, som forhandleren lige nu har sat ned til halv pris, så du kun skal af med 2.499 kr. Selv om besparelsen er stor, er det selvfølgelig stadig ikke en helt billig julegave, men du får rigtig meget robotstøvsuger for dine klejner – og man kan jo altid være flere om at splejse.

iRobot Roomba e5158 har Wi-Fi, og via den tilhørende iRobot HOME-app kan du få forbindelse til robotten via smartenheder. Det betyder blandt andet, at du kan starte støvsugeren fra f.eks. din smartphone, eller planlægge støvsugning i op til syv dages forudindstillede rengøringssekvenser om ugen.

Samtidig understøtter modellen stemmestyring via Google Assistant og Amazon Alexa, så du kan herse med støvsugeren via smart-enheder som eksempelvis Google Home og Google Nest Hub for førstnævntes vedkommende, eller Amazon Echo Plus og Amazon Echo Dot for sidstnævntes.

Denne model understøtter også IFTTT (if this then that), så du kan sætte støvsugeren til at gøre bestemte ting, når visse betingelser er opfyldt. Du kan for eksempel bede den om at holde pause i rengøringen, hvis din mobiltelefon ringer, eller om at begynde at støvsuge, når din telefon forlader hjemmet.

Tilbuddet gælder til den 22. december 2019, hvis lageret ikke slipper op forinden. I skrivende stund har Elgiganten 100+ på lager online.