Indstillingerne i Windows 11 bliver endnu bedre med Sun Valley 2

Microsoft fortsætter med at forbedre Windows 11 forud for sin første store opdatering, hvor appen Indstillinger får nye ikoner, et mere farverigt udseende og det praktiske Lagerplads-værktøj flytter over i appen.

Siden lanceringen af Windows 11 i juni 2021 har vi set masser af forbedringer, der har moderniseret ikoniske apps som Paint og bragt Windows Media Player tilbage på banen.

Efter Windows 98 blev introduceret, blev kontrolpanel den bedste måde at finde de rigtige indstillinger til din computer, uanset om det var for at ændre skærmopløsningen eller tjekke brugerkonti. Microsoft har dog for nylig fokuseret på at erstatte kontrolpanelet med appen Indstillinger, som først blev introduceret i Windows 10.

Lagerplads-værktøjet flytter over i Indstillinger, og overgangen fra Windows 10 til 11 har introduceret farverige ikoner for bedre at vise, hvilke muligheder der er tilgængelige. Derudover er der blevet tilføjet forklaringer til hver sektion, så det er nemmere at finde ud af, hvad du kan bruge de forskællige tilgængelighedsmuligheder til.

Nu kommer der flere opdateringer til appen, og det giver et indtryk af, at appen Indstillinger er ved at være klar til Sun Valley 2, som er den næste store opdatering til Windows 11.

Analysis: Making life easier in Windows 11

Det lader til at Microsoft godt er klar over, at dele af Windows som bl.a. Jobliste og Explorer- brugergrænsefladen er ved at være forældede. Der har arbejdet på at redesigne apps, så de passer bedre til Windows 11's nye look. Derudover har de introduceret og forbedret værktøjer, der hjælper dig til bedre styring af dit workflow takket være Fokushjælp.

Ændring af indstillinger på en Windows-computer har altid været forvirrende for nogle mennesker. Helt tilbage fra Windows XP og frem til Windows 10, skulle man ind i Kontrolpanel under Denne computer eller Min pc, og her blev man mødt af et hav af ikoner, og man anede ikke, hvad man skulle vælge.

(Image credit: Future)

Indstillinger er allerede et skridt i den rigtige retning, og de kommende forbedringer i Sun Valley 2 ser ud til at gøre oplevelsen endnu bedre. Sun Valley 2 er den første større opdatering til Windows 11, der ligner de 6-måneders opdateringer, der tidligere dukkede op i Windows 10. Microsoft sigter efter én stor årlig opdatering til Windows 11, som præsenterer en forbedret Jobliste, bedre kontrol af proceslinjen, og meget mere.

Små detaljer som bl.a. nye farver, opdaterede ikoner og bedre beskrivelser af indstillinger, vil være en kæmpe hjælp for alle, og det giver også plads til at flere indstillinger kan flytte over i appen fra Kontrolpanelet med tiden.

Der introduceres også nye gadgets som bl.a. klistermærker, du kan placere på din skrivebordsbaggrund. Det måske er en lidt overflødig og ubrugelig tilføjelse efter nogens mening, men generelt set er alle de nye justeringer helt sikkert et skridt i den rigtige retning. Sun Valley 2 er planlagt til udgivelse i andet halvår af 2022, men vi får muligvis stadig flere forbedringer af eksisterende apps og indstillinger at se i løbet af de kommende uger og måneder.