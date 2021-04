Hvad gik du måske glip af ved Apples Spring Loaded-event?

Det var en omfattende timelang Apple-event den 20. april, hvor Apples Spring Loaded-event præsenterede en blanding af nye produkter og funktioner til eksisterende software og applikationer.

Der val alt fra den helt nye M1 iMacs til en fornyet Apple TV 4K-boks, og Apple præsenterede nyheder til både arbejde og fritidsbrug, og præsentationen viste, at Apple har forståetdet skift, mange af virksomhedens kunder har foretaget til en ny arbejdsvirkelighed.

Men ved siden af ​​de store computere og iPad Pro 2021-præsentationerne var der nogle mindre, men stadig betydningsfulde meddelelser fra CEO Tim Cook og hans team af udviklere, ingeniører og marketingfolk.

Her er syv ting, du måske ikke har hørt så meget om efter evented - og vi har sågar en hemmelighed, som Apple helt holdt uden for sin event...

(Image credit: Apple / Future)

1. Apple Podcasts-app med nyt design og abonnementsmuligheder

Apple var det første store teknologivirksomhed, der populariserede podcast-formatet med sin iTunes-afspiller, og med øget konkurrence fra tjenester som Spotify og Amazons Audible, forsøger Apple nu at sikre sig sin plads på markedet i de kommende år. Derfor lancerer Apple en ny og forbedret Apple Podcasts-app, der inkluderer nogle smarte nye funktioner.

En fuldt redesignet app vil lægge større vægt på personaliserede anbefalinger og farverige landingssider til de enkelte podcasts. Nye kanalsektioner introduceres for at samle ensartet podcastingindhold på tværs af genrer og skabere. Det er også en fantastisk mulighed for podcastskabere.

Der er en ny Apple Podcasts-abonnementsmulighed, som podcast-skabere kan benytte sig af, så de kan fastsøtte årlige og månedlige priser for deres shows og tilbyde ekstra premiumindhold til deres mest loyale lyttere, inklusive annoncefri lytning. Det er en mulighed, der udrulles til 170 regioner fra og med næste måned, hvor Apple selvfølgelig tager en ikke helt lille andel af overskuddet (tilsyneladende 30 % i det første år af en podcasts levetid og 15 % derefter).

(Image credit: Apple)

2. Ny Apple TV 4K, der indstiller dit tv automatisk

Apple ønsker at sørge for, at dit tv er indstillet korrekt for den bedst mulige billedkvalitet. Den nye Apple TV 4K har ikke kun det hurtige A12 Bionic mobile chipsæt og leveres ikke kun med en nydesignet fjernbetjening med nem Siri-stemmegenkendelsesadgang og afspilningsrullehjulsstyring. Nej, det kalibrerer automatisk din Apple TV-boks' output for at sikre, at din skærm ser så godt ud, som det er muligt.

Dette er en interessant tilgang fra Apple - frem for at bede brugeren om at indstille billedet ved hjælp af fjernsynsindstillingerne, skræddersyer det i stedet output fra selve Apple TV-boksen baseret på en aflæsning fra din iPhones kamera i en ledsagende kalibreringsapp. Det betyder, at Apple TV kan gøre det hårde arbejde med at tilpasse billedkvaliteten, uden at du skal rode med indstillingerne, der kan ødelægge billedet fra andre kilder, der er tilsluttet tv'et.

Det er fordelen ved Apples sammenkoblede økosystem - Apple ved, hvordan dets iPhone-kameraer fungerer, så de kan være sikre på kvaliteten af af​​læsningen og de oplysninger, der sendes tilbage til tv-boksen. Det er meget smart.

Det nye Apple TV 4K kan bestille fra 30. april, men den leveres først i 2. halvdel af maj.

(Image credit: Apple)

3. Nu kan du få en lilla iPhone 12

Den ret nydelige iPhone 12 og iPhone 12 Mini får en helt ny farvemulighed til fans af Prince og MacDonalds Grimace-maskot. Forudbestil den på fredag, og den vil være tilgængelig i butikken fra 30. april.

Den blev præsenteret med en henvisning til The Simpsons “Mmm ... purple” , og dette er vel så modigt, som det bliver.

(Image credit: Apple)

4. AirTag tager muligvis livet af Tile-sporingsenheder

De længe rygtede AirTag-sporingsenheder med bluetooth blev endelig afsløret - enheder i møntstørrelse, som du kan vedhæfte til andre ting, du holder af, for at få hjælp med at finde dem, hvis de går tabt.

Ved hjælp af det samme "Find"-netværk, som Find My iPhone-appen bruger, lader de højttalerudstyrede Airtags Bluetooth LE og Apples U1-chip til at finde ud af, hvor en mistet ting emne er,ved at guide dig hen til, hvor du kan finde dem på din iPhone-skærm. Apple har lovet, at de “sporer varer, ikke mennesker”, og har sørget for, at beskyttelsen af privatlivet er dækket ind med AirTags. Køberne kan tilpasse de små trackere med ting som emoji-indgraveringer og et udvalg af bagage- og remtilbehør. Tilbehør til tilbehør. Ja.

De koster 249,- per styk, men du kan få en pakke på fire til 849,- kr., når du bestiller fra fredag, inden du bliver almindelig tilgængelig den 1. maj. Rivalen Tile er nok ikke begejstret for denne nyhed, da virksomheden har været markedsledende med konceptet med sine eget lignende enheder i de sidste otte år.

(Image credit: Apple)

5. iPad Pro har et ret smart trick til bagkameraet

Mens introduktionen af M1-chippen til iPad Pro-serien får mest opmærksomhed, er bagkameraet også blevet opgraderet. Dual-lens array indeholder nu et 12MP ultrabredt kamera til at tage et bredere billede, og det har en funktion, Apple kalder Center Stage.

Med Center Stage aktiveret holder iPad Pro motiver i midten under et videoopkald. Hvis du flytter til den anden side af dit skrivebord eller rejser dig op, vil kameraet prøve at følge dig. Endnu bedre fungerer det med flere personer - hvis en anden kommer ind i rammen, zoomer kameraet ud, så alle kan ses.

Det kan naturligvis ikke virke magisk - iPad bevæger sig ikke for at følge dig, hvis du går ud af døren - men det gør viideoopkald lidt mere automatiske og intelligente.

(Image credit: Apple)

6. iMac nu med farver - og et Touch ID-tastatur

Apple præsenterede en helt ny serie af iMac-computere, og de er tilbage i flere vidunderlige farver, som den første bølge af Jony Ive iMacs tilbød, tilbage i dagene med plastbobler. De kører på Apple M1-chippen (som nu også findes i iPad Pro) og kommer i syv farver til priser startende ved vil være tilgængelige fra 11.499 kr.

En ny serie af Apple-tastaturer, Magic Mice og Magic Trackpads vil være tilgængelige i farver, der passer til de nye iMac'er. Men tastaturerne kommer endelig med Touch ID-fingeraftrykssikkerhed, hvilket holder nysgerrige øjne væk fra dine personlige filer. Desværre skal Magic Mouse stadig oplades via den dårligt placerede underside port.

(Image credit: Apple)

7. Apple gør alvor af CO2-neutralitet

Endelig til den første besked, som Apple gav ved ved eventen. CEO Tim Cook erklærede, at Apple forpligter sig til, at deres forsyningskæde og produkter vil være 100 % CO2-neutrale i 2030. Det bliver interessant at følge fjernelse af 1 million ton kulstof hvert år fra driften, og det bliver også interessant at se, om Apple vil til at udligne energiomkostningerne ved brugen af virksomhedens produkter.

(Image credit: Future)

En sidste ting: iOS 14.5 kommer i næste uge

Apple havde åbenbart besluttet ikke at omtale dette i den forudindspillede event-video, men fremsendte en meddelelse efterfølgende om, at iOS 14.5 vil blive rullet ud til iPhone-brugere i næste uge.

iOS14.5 har flere nye funktioner, bl.a. muligheden for at ændre, hvordan Siri lyder, forbedrede privacy-funktioner, muligheden for at låse en Face ID iPhone op med et Apple Watch og tilslutte de nye PS5 DualSense og Xbox Series X-gamepads til enheder.