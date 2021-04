Apples første gadget i 2021: Apple AirTags

Apple AirTags blev endelig afsløret under Apple-eventen den 20. april, og det her, er hvad AirTags er: en fliselignende sporinngsenhed, som du kan fastgøre til hvad som helst, så du kan finde det igen ved hjælp af hele netværket af Apple-enheder.

Hvad er AirTags så? Det smarte ved AirTags er angiveligt, at de bruges ved, at du fastgør en AirTag til en ting, du ikke vil miste (AirTag'en er på størrelse med en 20-krone), og du kan derefter spore den fra en Apple-enhed. Vær opmærksom på, at de kun fungerer med iPhone- og iPod touch-modeller med iOS 14.5 eller nyere.

Vi havde hørt om AirTags i årevis gennem rygter og beviser i form af kode fra iOS 13 og iOS 14, der tydede på, at der var noget nyt på vej. Vi hørte dog ikke noget om Apple AirTags på WWDC 2020, ved iPhone 12-lanceringen eller Apples One More Thing-lanceringsevent for Macs den 10. november, og 2020 sluttede uden AirTags-debut.

Men endelig er AirTags her som tilbehør til at spore dine ting ved hjælp af Find-netværket af iPhones og andre Apple-enheder.

Her er alt at vide om Apple AirTags.

Den korte version

Hvad er det? Sporingsenheder, der hjælper dig med at holde styr på ting

Sporingsenheder, der hjælper dig med at holde styr på ting Hvornår er det ude? I Danmark fås de fra 1. maj - med de kan bestilles nu.

I Danmark fås de fra 1. maj - med de kan bestilles nu. Hvor meget vil koster en? En enkelt koster 249,- kr., men der er mængderabat ved køb af fire (849,- kr.)

Apple AirTags fik debut ved Apples forårsevent den 20. april 2021 med forudbestillinger fra samme dag til levering 1. maj.

AirTags starter ved 249,- kr. per styk eller 849,- kr. for en pakke med fire.

De minder om Tile, så det er nærliggende at sammenligne priserne. En Standard Tile-sporingsenhed koster 199,- kr., og det er ikke overraskende, at prisen på Tile er lavere. Apple-versionen koster lidt mere, hvilket er helt sædvanligt for brandets produkter.

AirTags er et rundt tilbehør på størrelse med en tyve-krone - du kan benytte den i en fastgørelsesrem for at fastgøre dem til noget, selvom du også bare kan skubbe den ned i en lomme på en pung eller taske, du ønsker at spore.

AirTags udnytter det samme netværk af Apple-enheder - dit og de af fremmede - som Apple allerede bruger til Find-appen. Vær opmærksom på, at de kun fungerer med iPhone- og iPod touch-modeller med iOS 14.5 eller nyere.

Men AirTags bruger specifikt U1-chippen i nyere Apple-enheder som iPhone 12-serien i en funktion kaldet Precision Finding til endnu mere raffineret sporing - disse enheder har deres eget accelerometer, kamera og gyroskop til at lede dig hen til dit AirTag-tilknyttede objekt.

AirTag er stænk-, vand- og støv­afvisende, og de har en batterilevetid på op til et år.

Du kan enten få AirTags med standard Apple-logoet eller få et brugerdefineret symbol eller emoji på din AirTag. Apple tilbyder gratis gravering i forbindelse med køb.