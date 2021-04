Hovednyheden ved den første Apple-event i 2021: ny iPad Pro

IPad Pro 2021 er nu officielt bekræftet, og den blev præsenteret med trommer og fanfarer ved Apple-eventen den 20. april.

IPad Pro 2021 har nu fået M1-chipsættet. Og det er et chipsæt, der rykker og tilbyder nogle bedste præstationer i den seneste version af MacBook.

Derudover har den større version (12,9") af denne nye iPad Pro også en fremragende skærm med en 12,9-tommers Liquid Retina XDR-skærm.

Vi fik flere nye detaljer om den kommende tablet, og nedenfor finder du alt, hvad vi ved indtil videre om iPad Pro 2021.

Den ultrakorte version

Hvad er det? Den næste top-end iPad

Den næste top-end iPad Hvornår er det ude? Forudbestil den 30. april, og få den i midten af maj

Forudbestil den 30. april, og få den i midten af maj Hvor meget koster den? Fra 6.699,- kr.

iPad Pro 2021 frigivelsesdato og pris

Apple har afsløret den nye iPad Pro 2021, og du vil kunne få din helt egen på et eller andet tidspunkt i løbet af maj. Du kan forudbestille den nye tablet fra den 30. april.

En nøjagtig frigivelsesdato er endnu ikke afsløret, så sørg for at tjekke tilbage senere for flere oplysninger om det. Vi kender sandsynligvis ikke den nøjagtige frigivelsesdato, før Apple åbner forudbestillinger (den 30. april).

Før lanceringen lød rygtet, at lagerbeholdningen af de nye iPad Pro i første omgang ville være begrænset. Det kan meget vel være tilfældet, så det kan blive lidt af en kamp at købe den nye tablet på grund af den igangværende chipmangel rundt om i verden.

Hvad med prisen på iPad Pro? Det starter ved 6.699,- kr. for 11-tommers versionen og 8.899,- kr. for 12,9-tommers versionen. Den mindre variant er den samme pris som den seneste iPad Pro, mens den større variant nu er dyrere.

Nedenfor har vi samlet priserne for wifi-versionerne af den nye iPad Pro 2021, men bemærk at det koster mere, hvis du vælger varianten med mobilunderstøttelse.

iPad Pro 11 tommer 2021 priser Modeller Pris 128 GB 6.699 256 GB 7.499 512 GB 9.099 1 TB 12.299 2 TB 15.499

iPad Pro 12,9 tommer 2021 priser Models Pris 128 GB 8.999 256 GB 9.799 512 GB 11.399 1 TB 14.599 2 TB 17.799

Design og skærm

Du kan vælge mellem to størrelser afden nye iPad Pro 2021. Enten en 11-tommers model eller en større 12,9-tommers model.

Mens de to år tidligere har haft ens specifikationer, har 12,9-tommers modellen i 2021 bedre skærmteknologi.

Hvis du vælger den større model, får du de bedste skærmspecifikationer, vi nogensinde har set på en iPad. Det er Mini LED-teknologi, og det markedsføres som Liquid Retina XDR,

Hvad betyder det egentlig? De specifikationer, som Apple pralede af, inkluderer 1600 nits med lysstyrke, en million til en kontrastforhold og en 120 Hz opdateringshastighed. Opløsningen er 2732 x 2048.

IPad Pro 11-tommers modellen har lidt lavere specifikationer med en mere konventionel LED-skærm, men den tilbyder stadig 600 nits i lysstyrke og en opløsning på 2388 x 1668. Begge størrelser har en pixeltæthed på 264 pixels per tomme.

Der ser ikke ud til, at der er mange designændringer fra iPad Pro 2020 her, så forvent et lignende udseende på selve tabletten. I stedet har Apple fokuseret på at forbedre indmaden i hver iPad Pro. Når det er sagt, er iPad Pro 12,9 2021 lidt tykkere end sin forgænger på 6,4 mm - og ellers er dimensionerne på begge tablets de samme som 2020-modellerne.

Vægten adskiller sig lidt fra de tidligere modeller, men den er ens, idet iPad Pro 11 2021 vejer 466 g (eller 470 g for en mobilmodellen), og iPad Pro 12,9 2021 vejer henholdsvis 682 g / 685 g.

Ydelse og specifikationer

Apple har nu indsat M1-chippen fra MacBook i iPad Pro, så dette skulle gøre den til den hurtigste iPad nogensinde, og det har potentialet til at gøre denne til en af ​​de bedste tablets på markedet.

Dette kan også gøre den sammenlignelig med MacBook-produkter med hensyn til ydeevne, men vi ved det ikke sikkert, før vi har fået hænderne i produktet.

Apple har sagt, at 8-core CPU'en vil tilbyde op til et 50 % spring i ydeevne sammenlignet med iPad Pro 2020. Plus, det vil indebære et op til et 40 % GPU-ydelses-spring i forhold til den samme iPad Pro fra 2020.

Med hensyn til RAM får du 8 GB med modeller med 128 GB, 256 GB eller 512 GB lagerplads, mens modeller med 1 TB og 2 TB har 16 GB RAM. Den øverste lagermulighed er den største, vi har set på en iPad.

Der er også en Thunderbolt-port på den nye iPad Pro. Det betyder, at du kan forbinde en række nye gadgets til din iPad med understøttelse af op til 10 Gbps Ethernet og andet højtydende tilbehør, som eksterne skærme og hurtige eksterne lagerenheder.

Der er også 5G-forbindelse på den nye iPad Pro, så du kan oprette forbindelse til næste generations internet, hvis du abonnerer på en kompatibel tjeneste. Hvis du bor i USA, vil den nye iPad Pro 2021 også tilbyde mmWave-forbindelse. Det er i øjeblikket uklart for andre markeder rundt om i verden.

Det er værd at bemærke, at du også skal vælge mobilvarianten af den nye iPad Pro for også at kunne oprette forbindelse til 5G.

iPad Pro 2021 batterilevetid og kamera

Vi har endnu ikke hørt, hvor stort batteriet er i den nye iPad Pro, men Apple hævder, at "batteriets levetid holder hele dagen". For mere specifikke tal er der tale om 10 timers browsing på wi-fi eller videokiggeri. Præcis, hvad det betyder i det virkelige liv, er ikke helt klart, før vi får dette produkt i vores hænder, og vi kan køre vores egne specifikke tests.

Med hensyn til kameraet har den frontvendte kamera fået en opgradering. Det er nu et 12 MP f/2,2 ultrabred kamera med et 122 graders synsfelt. Dette muliggør en ny Center Stage-tilstand, der lader kameraet spore dig under videoopkald og sørge for, at du altid forbliver i midten - selv når du bevæger dig rundt.

IPad Pro 2021 har også et 12 MP f/1,8 hovedkamera og et 10 MP f/2,4 ultrabredt kamera på bagsiden, ligesom 2020-modellen.

iPad Pro 2021 tilbehør

Apple har ikke afsløret noget nyt tilbehør til iPad Pro 2021, og i stedet bruger det lignende tilbehør til det, vi har set på tidligere produkter som Magic Keyboard og Apple Pencil - selvom tastaturet vil være tilgængeligt i en ny hvid farve.

Det meste tilbehør til iPad Pro 2021 fås i størrelser, der passer til begge størrelser af modeller.