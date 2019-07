Glimrende tilbud på MacBook Pro 15 (2018)

Lige nu kan du købe MacBook Pro 15 (2018) til en meget fordelagtig pris hos Elgiganten, der har skåret 2.600 kr. af prisen på udgaven med 512 GB lagringsplads, så den står til 19.997 kroner.

Det vil sige, at du sparer 11 procent, hvilket måske ikke umiddelbart lyder af voldsomt meget. Men som bekendt lander Apples produkter aldrig i butikkernes rodekasser med neonfarvede tilbudsmærker – og ikke mindst er der tale om den laveste pris p.t. på MacBook Pro 15 blandt de gængse hjemlige forhandlere, viser vores pristjek.

Det er naturligvis ikke svært at finde en gedigen hverdags-laptop til langt færre tusindelapper. Men som navnet antyder, er MacBook Pro 15 skabt til professionelle brugere, som for eksempel grafikere og fotografer, der har behov for en bærbar fra øverste hylde.

Specifikationerne er da også derefter: En 5,4" Retina-skærm (2880 x 1800), 16 GB DDR4 RAM /512 GB lagringsplads, en Intel Core i7 processor (2,6 GHz/6 kerner), et AMD Radeon Pro 560X grafikkort… og meget andet godt.

Hvis du vil vide mere om MacBook Pro 15, eller ønsker at købe den, kan du klikke videre til Elgigantens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Det fremgår ikke, hvor længe tilbuddet varer, så det er bare om at slå til, hvis du ønsker at gøre brug af det.