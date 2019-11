Anmeldelse: MacBook Pro (15 tommer, 2018)

2018-udgaven af MacBook Pro 15 tommer er en fantastisk maskine med et flot design, men forsøget på at appellere til et bredt publikum kan måske skræmme nogle professionelle brugere.

Sammenlignet med al den stå-hej, der normalt følger med lanceringen af de nye Apple-enheder, var lanceringen af de nye MacBook Pro-modeller en afdæmpet affære. Dette på trods af, at den nye generation repræsenterer en betydelig opgradering fra tidligere versioner.

I stedet for at en storstilet lanceringsbegivenhed eller præsentation under Apples WWDC- arrangement, holdt selskabet i stedet en mere intim præsentation, da det annoncerede den nye MacBook Pro-serie, der stadig kommer i to størrelser, 13 og 15 tommer.

Mens iPhone, iPad og MacBooks er rettet mod almindelige forbrugere, er MacBook Pro helt klart rettet mod kreative og professionelle brugere, hvilket ydeevne (og pris) vidner om.

Samtidigt har Apple arbejdet hårdt for at gøre MacBook Pro attraktiv for almindelige brugere, og hvis du er på udkig efter det mest komplette, MacBook Apple leverer, synes MacBook Pro 2018 at være meget fristende.

Forskellene mellem de to modeller er store nok til at teste dem individuelt, og i det følgende kigger vi på den store 15-tommer flagskibsmodel.

OBS. Nogle links kan være skrevet på engelsk

Spec sheet Her er konfigurationen for 15-tommer MacBook Pro sendt til TechRadar til anmeldelse: CPU: 2,9 GHz Intel Core i9-8950 HK (hex-core, 8 threads, 12MB cache, op til 4,8 GHz)

Grafikkort: AMD Radeon Pro 560X, Intel UHD Graphics 630

RAM: 32 GB (2,400 MHz DDR4)

Skærm: 15.4-tommer, 2,880 x 1,800 Retina-skærm (baggrundsbelyst LED, IPS, 500 nits lysstyrke Wide Color P3 gamut)

Lagringsplads: 2TB SSD

Indgange: 4x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5 mm hovedtelefonstik

Tilslutning: 802.11ac Wi-F, Bluetooth 5.0

Kamera: 720 p FaceTime HD webkamera

Vægt: 1, 83 kg

Størrelse: 34,93 x 24,07 x 1,55 cm; B x D x H)

Pris og tilgængelighed

MacBook Pro 2018 -varianter kommer også i en række forskellige konfigurationer. Den grundlæggende model leveres med 2,2 Ghz i7 med seks kerner, Radeon Pro 555X grafik, 16 GB DDR4-RAM og 256 GB SSD-opbevaring til ca. 21.499 kroner.

Eventuelt kan du vælge at opgradere til 2,9 Ghz 6-core Core i9-processor for ca. 2.582 kroner ekstra, 32 GB RAM til ca. 2.585 kroner ekstra og AMD Radeon Pro 560X for ca. 646 kroner ekstra.

Du kan også opgradere lagerpladsen til 512 GB for ca. 3.874 kroner. 1TB for ca. 3. 874 kroner. 2TB for ca. 9.038 kroner eller 4TB for ca. 24.999 kroner.

Således har du masser af muligheder for at konfigurere en maskine, der passer til dine behov og dit budget. Hvis du for eksempel laver videoredigering, kan du opgradere grafikkortet, men spare penge på en mindre SSD og gemme dine projekter på en ekstern harddisk.

Der er ingen tvivl om, at dette er en dyr maskine, men til gengæld er der absolut heller intet at udsætte på hardwaren. Det taler også til Apples fordel, at den grundlæggende variant af årets 15-tommer koster det samme som basisvarianten af

sidste års model, da den blev lanceret. Så du får en betydelig opgradering uden at det koster mere.

Er du interesseret i alternativer, der kører Windows 10, tilbyder den nye Dell XPS 15 lignende specifikationer med Intel Core i9-8950HK, 32GB DDR4 RAM og 1TB PCIe NVMe SSD til 21.299 kroner. Dette er også en masse penge, men dramatisk meget mindre end en MacBook Pro med lignende specifikationer - den lander på 30.338 kroner. Det er stor nok prisforskel, at mange gerne vil overveje en Dell i stedet for en Mac, medmindre de er absolutte tilhængere af MacOS.

Design

Apples MacBook har modtaget en masse roser for det flotte design, som kan få en masse komponenter presset end i en lille maskine. Årets model lever op til denne designfilosofi.

Designet er faktisk næsten det samme som sidste år, og vægt og mål er også de samme. Maskinen er 1,55 cm høj, mens vægten er 1,83 kg.

Det er gode nyheder for alle, der nyder designet på tidligere MacBook Pro-modeller, og dimensioner og vægt er stadig imponerende for en 15-tommers maskine. Den er en tyndere end Dell XPS 15 og vejer mindre end Microsofts Surface Book 2 som er på 1,9 kg. Det er nok MacBook Pro's vigtigste konkurrenter, og det faktum, at MacBook Pro 2018 slår dem på ydelse, samtidig med, at den er tyndere og lettere, er en stor sejr for Apple.

Alle 15-tommers varianter af 2018-modellen er udstyret med Touch Bar. Dette er en smal berøringsskærm, der ligger over tastaturet og viser kontekstrelevante knapper med en opløsning på 2170x60 pixel. Hvilke knapper, du har adgang til, varierer fra program til program, og de er designet til at give dig hurtig adgang til nyttige funktioner, hvilket forbedrer din arbejdsgang.

Da Touch Bar blev introduceret på MacBook Pro 2016, var ikke alle overbeviste om, at funktionen havde potentiale, men vi på TechRadar kunne lide den. Siden da er kompatibiliteten forbedret, og i samtidig med, at stort set alle Apple apps understøtter den, har populære tredjeparts apps som Google Chrome og Adobe Photoshops også tilpassede knapper.

Disse kan være meget nyttige, og når du bliver vant til dem, vil de hjælpe dig med at arbejde hurtigere. Samtidig har de også ulemper. Da de ændrer sig efter, hvilken app du bruger, skal du ofte se efter, før du trykker, hvilket normalt ikke er et problem med fysiske knapper. Der er en lille ting at klage over, men du vil måske holde fast ved tastaturgenveje for de funktioner, du bruger mest.

Ved siden af Touch Bar skærmen finder du en fingeraftrykslæser, der giver dig mulighed for at logge ind på maskinen og foretage betalinger. Funktionen er hurtig og nem at installere, og den fungerer uden problemer, hvilket ikke kan siges om alle fingeraftrykslæsere på bærbare computere.

Ikke alt er er som før. Tastaturet har fået en opdatering, som vil være en god nyhed for mange, mens andre vil sige, at Apple burde have gjort endnu mere ved det. Tastaturet i tidligere MacBook Pro-modeller er blevet kritiseret for at svigte oftere end man skulle forvente, og de havde også såkaldte " sticky keys ", hvor tasterne blev hængende. Apple har endda indrømmet, at nogle af tastaturerne for hurtigt gik i stykker.

Selvom Apple har pralet med, at MacBook Pro 2018 er udstyret med forbedret tastatur, har de ikke konkretiseret, at disse problemer er blevet løst. I stedet hævder selskabet, at det er mere støjsvagt, når man skriver. Er du én der skriver hurtigt og hamrer hårdt i tasterne, vil du sikkert sætte pris på denne forbedring (og det vil dine kolleger nok også).

Vi oplevede, at tastaturet er mere støjsvagt, men det flade tastatur er stadig den samme. Det betyder, at ikke alle tangenter er lige følsomme og "svarer igen" på forskellig måde, når du skriver. Men dette er nok en smagssag.

Det er silikone-membraner under tasterne, der gør dem mere stille, og der er også formodninger om, at dette er med til at holde støv og andet snavs væk. Således kan det være, at den nye tastatur også vil have færre problemer med træge taster, men det er vanskeligt at vurdere, før maskinen har været i brug i et stykke tid.

Skærmen er også blevet opgraderet. Den har stadig 2880x1800 pixel og 220 ppi opløsning, men den er nu udstyret med Apples True Tone-teknologi. Denne løsning havde sin debut med iPad Pro, og senere optrådte den på iPhone 8, iPhone 8 Plus og iPhone X.

Det måler lysforholdene, du arbejder under, og justerer skærmen for at give dig et lyst og skarpt billede uanset forhold.

Funktionen kan slukkes i MacOS-indstillingerne, og forskellen er slående med en meget varmere tone. Denne funktion er god at have for dem, der arbejder med tekst, regneark og kodning, men hvis du arbejder med foto eller video, hvor farvenøjagtighed er vigtigt, så du er nødt til at slukke den. Vi kan godt lide True Tone, men det er nok mere rettet mod almindelige forbrugere end fagfolk.

Hvor tynd?

Der er ingen tvivl om, at den tynde og lette 15-tommers version af MacBook Pro 2018 gør den utrolig attraktivt og eftertragtet. Vi må ikke glemme, at Apple primært markedsfører MacBook Pro 2018 til professionelle brugere, og det er noget, der får os til at rejse spørgsmålet, om det slanke design kan vise sig at være en ulempe.

Dette skyldes, at computere, der anvendes til erhvervsmæssige formål, frem for alt skal være designet til at gøre processen så funktionel som muligt, men det tynde design af MacBook Pro 2018, betyder, at den kun har fire USB-C-indgange og et hovedtelefonstik.

Apple bør dog have ros for at alle disse er Thunderbolt 3 indgange, hvilket betyder, at dataoverførselshastighederne er ekstremt høje, hvis du har en kompatibel enhed. Men hvis du bruger lidt ældre hardware, f.eks. hardware, der kræver en almindelig USB-indgang, skal du bruge en adapter - og den er ikke inkluderet i prisen.

Hvis du vil tilslutte via Ethernet-kabel, skal du også bruge en adapter. Er du fotograf og vil overføre fotos fra et hukommelseskort? Så skal du også bruge en adapter.

Nogle ser de manglende input, som den pris, de betaler for det tynde og lette design, men hvis du er på jagt efter en arbejdsstation, der kan håndtere alle opgaver med et minimum af besvær, vil du nok føle dig frustreret .

Andre pro-orienterede bærbare computere, som ThinkPad, er gode eksempler på enheder, der prioriterer funktionalitet over design. De kan føles lidt store og klodsede nogle gange, men du kan hurtigt og nemt tilslutte al hardware til dem. Hvis kompatibilitet og brugervenlighed er din højeste prioritet, skal du hellere gå målrettet efter en mindre prangende bærbar computer, der også understøtter ældre hardware.

Det smukke og slanke design på MacBook Pro gør den til en computer, der også appellerer til almindelige forbrugere. Hvis du elsker Apple-enheder og ønsker den mest kraftfulde MacBook nogensinde, er 15 tommers-modellen af MacBook Pro 2018 utroligt fristende.

Apples jagt på tyndere versioner af MacBook Pro har andre konsekvenser. Virksomheden har pakket en masse rigtigt kraftig hardware ind i den lille krop, og jo mere kraftfuldt hardware, jo varmere bliver den. På grund af det tynde og lette design er der brug for et meget avanceret kølesystem, der kan afværge overophedning.

Selv om kølesystemet på 15-tommer model af MacBook Pro 2018 gør et godt stykke arbejde generelt (for eksempel er der ikke meget støj selv ved krævende opgaver, som det er tilfældet i mange andre bærbare computere) har vi hørt nogle foruroligende rapporter om, at MacBook Pro 2018 begrænser processorens ydeevne, når det bliver for varmt.

Ved at begrænse processorens ydeevne sikrer Apple, at den ikke bliver overophedet. Selvom dette er en metode, der bruges i mange andre bærbare computere, er det bekymrende, hvor hurtigt MacBook Pro 2018 synes at begrænse processoren. Det betyder, at en billigere MacBook Pro med en Core i7-processor, i stedet for en Core i9-processor, rent faktisk kan fungere bedre under intensive opgaver.

Vi vil undersøge dette senere i denne anmeldelse, men i øjeblikket synes Apples tynde design at kunne påvirke ydeevnen hos MacBook Pro på visse områder. Hvis det virkelig er tilfældet, anbefaler vi, at du omhyggeligt overvejer, hvor vigtigt et tyndt og let design er, når du leder efter en ny bærbar computer til dit professionelle arbejde.