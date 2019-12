Gaming-tilbud: SteelSeries Arctis Pro nedsat med 31%

SteelSeries Arctis Pro er et af de gaming headsets, der jævnligt kommer på tilbud, da forhandlerne ved, at det – med rette – er et stort trækplaster. Og har du endnu ikke fået sikret dig et eksemplar, har du nu igen chancen for at få fingre i Arctis Pro til en rigtig fin pris.

Komplett har nemlig sat det fortræffelige headset ned fra 1.299 kr. til 899 kr., hvilket med andre ord betyder, at du kan spare 31 procent. Billigere får du ikke SteelSeries Arctis Pro lige p.t., viser vores pristjek blandt de gængse forhandlere herhjemme.

SteelSeries Arctis Pro| 1.299,- 899,– | 31%|Komplett

En klar og nuanceret lyd kendetegner dette kablede headset, der også byder på en mikrofon med ClearCast tovejsdesign, som sikrer klarhed i lyden samt eliminering af baggrundsstøj.Se tilbud

Det er med god grund, at Arctis Pro fra danske SteelSeries er så eftertragtet blandt gamere. Det indtager en flot andenplads på vores top-liste over de 15 bedste PC gaming headsets – ikke mindst i kraft af lyden, som er i absolut topklasse.

"En gamers drøm", skrev vores anmelder om SteelSeries Arctis Pro, der udover den fremragende lyd får ros for blandt andet de mange gode features samt det ergonomiske design, der gør headsettet behageligt at have på selv i længere tid.

Hvis du vil vide mere om SteelSeries Arctis Pro, eller ønsker at købe gaming headsettet, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Kort om tilbuddet

Tilbuddet gælder til og med den 23. december 2019, eller så længe lager haves (i skrivende stund har Komplett 100+ på lager.)

Hvis du være sikker på at få din levering inden jul, skal du bestille senest kl. 12 den 19. december. Dette gælder alle bestillinger, som sendes til posthus eller pakkeboks. Vil du derimod have pakken sendt til din hjemmeadresse, er sidste bestillingsdato før den 19. december for levering inden jul.